Сегодня: Конституция обрела силу, "заказуха" на Бабанова, аферы Текебаева

Обнародование Конституции. "Мы выходим из унизительной ситуации, когда внешние силы, организации и их комитеты могли нам навязывать неприемлемые нормы, диктовать Верховному суду условия наказания преступника", – заявил на церемонии подписания указа об обнародовании Основного закона президент Атамбаев. Завтра в газете "Эркин Тоо" будет опубликован полный текст Конституции, этот номер будет выпущен как отдельная брошюра.

На этой же церемонии глава государства подписал четыре копии Основного закона - для парламента, правительства, Верховного суда и Конституционной палаты. Оригинал документа будет храниться в аппарате президента. Такие меры предприняты, видимо, для того, чтобы больше никто не додумался выкрасть документы или подсунуть какой-нибудь свой вариант.

На Бабанова подали в суд за плагиат. И в Казахстане на экс-премьера возбудили уголовное дело. Как пишут казахстанские СМИ, Бабанов нарушил авторские права, использовав для собственного пиара в сетях авторское видео, отснятое популярным блогером. В ходе разбирательства выяснилось, что Бабанов то ли имел, то ли имеет до сих пор казахстанский паспорт. Поэтому, по заявлению блогера с требованием взыскать с плагиатчика миллион долларов и было возбуждено дело. Отягчающим обстоятельством явилось то, что вместе с Бабановым авторские права нарушили Mail.ru и K-news.kg. Казахстанская полиция усматривает в этом деле ни много ни мало признаки группового преступления. Вот такой поворот.

В свою очередь Бабанов в социальных сетях назвал эту историю политической "заказухой". Начал успокаивать всех, как он думает, кто за него сильно переживает. "Сегодня в различных интернет-источниках появились лживые и абсурдные публикации, которые, используя черные и грязные технологии, пытаются смешать с грязью мое имя. У меня нет и никогда не было гражданства Республики Казахстан. Копия указанного паспорта неактуальна, этот паспорт вообще не является действительным. Все соответствующие документы официальных органов Республики Казахстан и Кыргызской Республики подтверждают, что я являюсь гражданином Кыргызстана. Информация об этом уже давно есть во всех открытых источниках", - заявил экс-премьер министр.

Со своими паспортами Бабанов пусть сам разбирается, но в его комментариях непонятно, готов ли он выплатить блогеру миллион долларов на нарушение авторских прав. Этот факт политик, кстати, даже не оспаривает.

Афера с землей, записанной на родственников Текебаева. Одна из строительных компаний планировала возвести многоэтажку на пересечении улиц Тыныстанова – Баетова. Квартиры уже проданы, а самого дома нет, только фундамент. Как выясняется сейчас, это территория общественного пользования и не подлежит передаче в частную собственность и не отводилась под застройку. Однако участок площадью 300 квадратных метров был каким-то образом оформлен на гражданку Турдуеву – сестру жены депутата Текебаева.

Картина вырисовывается печальная. Дольщики остаются и без денег, и без квартир. Компания-застройщик предложила им сломать фундамент, продать его и разделить между собой вырученные средства. Думается, при таком раскладе пострадавшим гражданам лучше всего пойти и поселиться в здании партии "Ата Мекен", по крайней мере так будет справедливо.

КГНБ выдал порцию новых подробностей по делу о многомиллионной афере с MegaCom. Из обнародованного заявления следует, что махинации с сотовым оператором хорошо известных всем лиц по Белиз-гейту уже не вызывают никаких сомнений у чекистов. Более того, всплыли новые подробности о том, что за помощь в передаче компании определенным лицам политики получали щедрое вознаграждение.

"Наряду с этим в процессе проверки получены данные о том, что представители компании Penwell Business Limited передавали должностным лицам КР денежные средства в особо крупных размерах. В частности, по имеющимся свидетельским показаниям, часть указанных средств предназначалась в качестве денежного вознаграждения высокопоставленным лицам за содействие в установлении контроля над сотовой компанией ЗАО "Альфа Телеком" и последующего получения ее в собственность", - сообщает ГКНБ.

Более того, спецслужбы располагают сведениями о финансировании в 2010 году управляющими от компании Penwell Business Limited в ЗАО "Альфа Телеком" отдельных политических партий и их руководителей перед парламентскими выборами. Расследование этого уголовного дела, приостановленное Генпрокуратурой в 2012 году, возобновлено. И речь, как все понимают, вновь идет о преступных деяниях, в которых подозреваются Омурбек Текебаев и Аида Салянова.

Два землетрясения за сутки. Станции Института сейсмологии НАН Кыргызстана зафиксировали колебания земной коры в южном регионе на склонах Алайского хребта. Первый раз тряхнуло накануне днем, сегодня ночью стихия вновь напомнила о себе. Толчки были несильными - от 2,5 до 3 баллов.

Эпицентры обоих землетрясений располагались в одном и том же районе, примерно в 10 километрах к югу от села Бор-Добо. Как сообщила пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям, жертв, разрушений и пострадавших нет.

В выходные будет тепло. Порадовал прогнозом погоды Кыргызгидромет. В столице небольшие морозы по ночам и до +6 градусов днем. Осадков в субботу и воскресенье не ожидается. И, кстати, начало следующей недели также обещает быть солнечным и безоблачным, с плюсовой температурой воздуха.

Это уже, пожалуй, первый серьезный намек на приближающуюся весну. Но в горных районах резкое потепление повышает вероятность схода лавин. На ряде автодорог республиканского значения действует штормовое предупреждение. МЧС просит водителей быть предельно осторожными, при проезде лавиноопасных участков соблюдать дистанцию между транспортными средствами не менее 500 метров.