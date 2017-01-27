Максата Кунакунова приговорили к 10 годам лишения свободы

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Аида Джумашева

Обвиняемого в финансировании и поставке оружия террористам экс-депутата от фракции "Ак-Жол" Максата Кунакунова приговорили к 10 годам лишения свободы. Об этом стало известно сегодня, 27 января.

Суд определил место содержания в колонии усиленного режима.

Напомним, что дело рассматривалось в Первомайском районном суде Бишкека.

Кунакунову вменяются четыре статьи Уголовного кодекса: "Пособничество террористам", "Незаконное хранение оружия", "Попытка госпереворота" и "Разбойное нападение".

По делу проходило 12 человек. Самый меньший срок получил Кунакунов. Остальных суд приговорил на срок от 10 до 28 лет лишения свободы с содержанием в колониях усиленного и особого режимов:

  1. Абдиманаса Курбанбаева приговорили к 28 годам лишения свободы
  2. Алтынбека Жумагазиева - к 27 годам
  3. Эркинбека Кадырова - к 27 годам
  4. Советбека Ибраева - к 25 годам
  5. Бакытбека Батырканова - к 20 годам и одному месяцу
  6. Бактыбека Жуматаева - к 18 годам
  7. Эркин уулу Санжара - к 17 годам
  8. Улана Ниязбекова освободили от уголовной от ответственности, в отношении него применена амнистия.

Напомним, 16 июля 2015 года на пересечении улиц Панфилова-Горького сотрудники спецподразделения "Альфа" ликвидировали четверых террористов. Еще семеро были задержаны в селе Лебединовка. По версии силовиков, боевики планировали совершить несколько терактов в столице и пригороде.

Спустя четыре дня, а именно 20 июля того же года в 4 часа утра, в международном аэропорту "Манас" при попытке выехать за пределы республики был задержан экс-депутат ЖК КР от партии "Ак Жол" Максат Кунакунов.

URL: http://www.vb.kg/354451
Теги:
приговор, суд, терроризм
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