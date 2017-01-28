Трамп ограничит въезд мигрантов-мусульман

Перо Дональда Трампа не знает отдыха: в пятницу президент США подписал указ об ограничении въезда в страну мигрантов, главным образом из мусульманских стран, пишет Евроньюс.

"Речь идет о защите американцев от иностранных террористов, от их попадания в Соединенные Штаты… Мы все знаем, что это означает. Это важный вопрос!" – прокомментировал Трамп подписание документа в Арлингтоне, штат Вирджиния.

Указ предусматривает ограничение на три месяца въезда в США граждан Сирии, Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана и Йемена, а также приостановку программы размещения беженцев на 4 месяца, за которые Госдепартаменту и Министерству внутренней безопасности предстоит определить, каких корректив требует нынешняя процедура.

Те, кто посещают центр по приему беженцев в городе Анахайм, штат Калифорния, не скрывают беспокойства: "Сирийцы приезжают в США из-за враждебной политики в других странах. К сожалению, Трамп тоже не ждет их, а те, кто его поддерживают, просто не знают, что такое невзгоды, депрессия, война", – говорит этот палестинский беженец.

"Я поддерживаю усиление мер безопасности и ограничения, не противоречащие закону. Но я против расовой и любой другой дискриминации, против решений, принимаемых на основании взглядов других людей", – добавляет другой посетитель центра.

Более 100 человек образовали живую цепь в Нью-Йорке, около здания Министерства внутренней безопасности, чтобы выразить протест против подписанного указа. Они также провели мусульманскую религиозную церемонию на площади Фоли.

В интервью Christian Broadcasting Network Дональд Трамп не исключил, что сирийские христиане могут получить право на въезд в Соединенные Штаты в приоритетном порядке. Ряд экспертов подвергли сомнению конституционность подобных действий.