Американские мусульмане задумались об иске против решения Трампа

Совет американо-исламских отношений намерен в суде оспорить решение американского президента Дональда Трампа, который на 120 дней приостановил программы размещения беженцев и на 90 дней закрыл въезд для лиц из нескольких странс преимущественно мусульманским населением. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на The Independent.

Теперь в США не смогут въехать беженцы из Сирии, при этом приоритет будет отдаваться соискателям убежища-христианам.

Совет американо-исламских отношений собирается потребовать проверить конституционность такого распоряжения Трампа, в совете настаивают, ограничения явно созданы против мусульман. Иск в Окружной суд Виргинии будет подан 30 января.

"Американские мусульмане на протяжении многих лет были объектом дискриминационной политики. Можно сказать, теперь была совершена атака на вообще все исламское сообщество. Важно, чтобы Американцы вместе противостояли этому", - заявила глава юридического подразделения Совета американо-исламских отношений Лена Масри.

В 2016 году в Штаты иммигрировали более 38 тысяч последователей ислама, самое большое количество с 2002 года. Но при этом, по сравнению с другими странам, например, европейскими, США приняли относительно немного сирийцев - всего 12,5 тысячи.

Дональд Трамп, объясняя свое решение, заявил, что в стране не нужны радикальные террористы.