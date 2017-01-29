UFC Fight Night: Валентина Шевченко досрочно выиграла бой у Джулиана Пена

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Гулиза Авазова

Валентина Шевченко досрочно выиграла бой у Джулианы Пена (США) в рамках турнира UFC Fight Night, прошедшего сегодня в Денвере (США).

С первых же минут Шевченко решила взять инициативу на себя и блокировала атакующую соперницу, а затем доминировала и в партере.

Отметим, Шевченко является многократным чемпионом мира по тайскому боксу, а ее соперница является борцом, представляющим грэпплинг.

За несколько секунд до конца первого раунда был опасный момент для Шевченко, в котором Пена попыталась поймать на болевом, однако она активно защищалась, пока не прозвучал гонг на перерыв.

Однако во втором раунде Шевченко удалось поймать свою соперницу на болевом приеме и не отпускать до тех пор, пока Пена не сдалась. Тем самым во втором раунде болевым приемом она добилась победы в этом бою.

Этой победой она доказала, что не зря возглавляет рейтинг UFC и теперь она является претендентом на бой за чемпионский пояс с Амандой Нуньес, а также сможет взять реванш за бой, прошедший в марте 2016 года.

После боя Шевченко прокомментировала поединок таким образом: "Перед боем многие люди меня спрашивали: Валентина, ты нападающий, а Джулианна является борцом, как ты намерена бороться с этим? И каждый раз я говорила: да, я нападающий, но я боец ММА и полноценный боец".

Отметим, Шевченко дебютировала в UFC с победой над экс-чемпионкой Strikeforce Сарой Кауфман из Канады в конце 2015 года. Затем Шевченко встретилась с Амандой Нуньес в марте 2016 года, однако уступила ей по очкам. Итог встречи - 29:27, 29:27, 29:28. Свой третий бой она провела 24 июля в Чикаго (штат Иллинойс, США) в рамках главного боя турнира UFC on Fox 20. В этой встрече Шевченко одержала победу над экс-чемпионкой мира Холли Холм.

URL: http://www.vb.kg/354481
Теги:
бои без правил, смешанные бои, турнир
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Комментарии
Айбек Толенов
29.01.2017, 10:57
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Как она хороша!!! Молодец Валентина!

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Murat Temir
29.01.2017, 12:21
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родилась в Кыргызстане,выступает за Перу,язык русский,по фамилий хохлушка,празднует победы лезгинкой!везде хочет рубить бабки)

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