Штормовое предупреждение: Снова снег и морозы до -33

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ВБ

C 29 января по 1 февраля в Кыргызстане ожидается неустойчивая погода, временами снег.

31 января в отдельных районах Ошской, Джалал-Абадской областей ожидается налипание мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах снежный накат, гололедица, на горных участках дорог снежные заносы. Местами усиление западного ветра до 15-20 м/с.

1 февраля ожидается понижение температуры воздуха:

  1. ночью в Чуйской долине -8…-13°, по северу Чуйской долины и в Таласской долине -10…-15°, днем 0…-5°
  2. в зоне земледелия Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской областей ночью -3…-8°, днем -4…+1°
  3. в предгорных районах и в Иссык-Кульской котловине ночью -7…-12°, днем до 0…-5°
  4. в зоне земледелия Нарынской области и в горных районах ночью -23…-28°, днем -10…-15°
  5. в высокогорных районах ночью -28…-33°, днем -12…-17°

Такая неустойчивая погода осложнит выпас и содержание скота на отгонных пастбищах, работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб.

28-31 января в связи с ожидаемыми и выпавшими осадками в горных районах и на автодорогах Бишкек-Ош (перевале Төө-Ашуу) 121-138, (Ала-Бел, ущелье Чычкан) 198-265км, (перевал Көк-Бел) 351-365 км, Мырзаке-Кара-Кулжа-Алайкуу 65-90км, Ала-Бука-Каныш-Кыя 65-90км, Красная Горка- Ак-Таш 1-9км, Казарман-Актал-Чат (перевал Кара-Көө) 67-94 км (на участке Ийри-Суу 42-44км) и на автодороге Каракол-Эңилчек (Чоң-Ашуу) 45-92км, автодороги Барскоон-Ак-Шыйрак на перевале Барскоон и Сөөк (60-68км) сохраняется сход снежных лавин и снежные заносы, снежный накат и гололедные явления.

На автодорогах при проезде лавиноопасных участков необходимо строго соблюдать дистанцию между транспортными средствами 500 метров.

URL: http://www.vb.kg/354489
Теги:
погода, штормовое предупреждение
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