В Малайзии нашли затонувшее судно и выживших туристов

Спасатели обнаружили судно с туристами, пропавшее вблизи побережья Малайзии. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Twitter агентства "Синьхуа".

По информации генерального консульства КНР, судно затонуло, но на месте крушения обнаружили выживших. Они ожидают помощи.

Ранее сообщалось, что на борту катамарана находился 31 человек, в том числе 28 туристов из Китая. Инцидент произошел приблизительно в 30 километрах к западу от города Кота-Кинабалу. Судно направлялось на остров Менгалум, расположенный в 60 километрах от города.

Владелец катамарана обратился за помощью к властям вечером 28 января после того, как он так и не достиг острова. В спасательной операции задействованы суда национального агенства по обеспечению судоходства Малайзии, корабли военно-морского флота и вертолеты. Как отмечалось, в день происшествия на море наблюдалось сильное волнение.