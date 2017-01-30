Линейный ускоритель для онкобольных купят за счет инвесторов

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Айдана Абдуваитова

Акция по сбору средств для приобретения линейного ускорителя для лечения онкобольных меняет свою стратегию. Теперь для приобретения дорогостоящего аппарата будет привлечен инвестор. Об этом сегодня, 30 января, на пресс-конференции сообщила глава фонда "Помогать легко" Динара Аляева.

Она напомнила, что оборудование в национальном центре онкологии не обновлялось с 1990-х годов. В НЦО сейчас имеется один линейный ускоритель ЛУЕВ-15М1, выпущенный в 1989 году. Но из-за поломки сейчас на нем используется лишь электронный пучок.

"Поэтому он используется только для лечение неглубоких "поверхностных" опухолей. Данный аппарат морально и физически устарел. Таких аппаратов уже не выпускают", - отметила она.

Остальные два гамма-терапевтические аппарата (не ускорители) работают на изотопе. Для Со-6-АГАТ-С (1985 года выпуска) требуется замена изотопа "Со-6", так как срок эксплуатации источника истек. Второй – TERABALT, установленный в 2008 году по проекту МАГАТЭ работает в три смены, но наряду с лечением может поражать и другие здоровые органы.

Поэтому в мае прошлого года фонд начал кампанию по сбору средств для приобретения современного линейного ускорителя. Стоимость аппарата по лучевой терапии TrueBeamVarian достигает $3,5 млн.

"До недавнего времени каждый гражданин, частные и государственные компании, частный бизнес по возможности вносили финансовые средства на счет фонда "Помогать легко" и идея приобретения стала общенациональной идеей", - сказала она.

Однако несмотря на активное участие общественности, сбор средств идет слишком медленно.

"Спустя более полугода после объявления сборов на сегодняшний день общими усилиями граждан Кыргызстана собрано лишь 4 миллиона 322 тысячи сомов. Такими темпами приобретение жизненно необходимого линейного ускорителя состоится не скоро, а статистика заболеваний пугает – каждый год в Кыргызстане раком заболевает около 5 тысяч человек, из них более половины умирает в первый год", - сказала она.

Теперь фонд поменял стратегию акции. Компания "Мол булак финанс" обязуется найти инвестора, который бы приобрел этот аппарат для Кыргызстана и станет гарантом возвращения его вложенных средств.

Глава компании Бабур Тольбаев отметил, что уже начал готовить бизнес-план для инвесторов. В ближайшее время он поедет в Москву для переговоров.

Купленный аппарат будет находиться на балансе нового общественного фонда. Фонд будет сотрудничать с НЦО и все средства от его использования будут перечисляться на счет этой организации для дальнейшего возвращения вложенных средств инвестору и кредиторам.

"Это оборудование очень дорогое. Мы создаем благотворительный фонд , он выстраивает деловые отношения с НЦО и лечение будет платным. Понятно, что это будет дешевле, чем лечение в Турции, Казахстане, куда ездят наши граждане. Это будет платно, но это будет социально ориентированно и будет доступная стоимость. Все деньги, которые будут поступать от использования этого аппарата, будут накапливаться на счету фонда, чтобы рассчитаться в течение 6-7 лет с инвестором и кредитором", - пояснил глава компании Бабур Тольбаев.

Аппарат будут закупать в США. Все средства, которые уже собраны в рамках акции "Один доллар за жизнь", будут направлены на техподдержку аппарата, закупку необходимых элементов и другое.

Напомним, акция по сбору средств на покупку линейного аппарата для удаления раковых опухолей "Один доллар за жизнь" стартовала в мая 2016 года. За девять месяцев собрали 4 миллиона 322 тысячи сомов.

URL: http://www.vb.kg/354509
Теги:
благотворительность, онкология
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