Райимберди Дуйшенбиев: В рамках реформы ВС в Нацгвардии грядут сокращения

В январе текущего года в Вооруженных силах Кыргызстана произошли довольно значимые изменения. Указом президента созданы Сухопутные войска, а Национальная гвардия перешла в состав Генерального штаба ВС КР. Реформы коснулись и Сил воздушной обороны. Если раньше на должность командующего назначался полковник приказом начальника Генштаба, теперь она стала генеральской, ведь кресло займет тот, кого представит начальник Генштаба и утвердит главнокомандующий. Для чего нужны были столь кардинальные перемены в армии, по какому принципу отбирались кандидатуры и кого назначат на должность председателя Госкомитета по делам обороны, "ВБ" решил узнать у самого высокопоставленного военного - начальника Генштаба Райимберди Дуйшенбиева.

- Райимберди Сейдакматович, с чем связаны последние изменения в Вооруженных силах?

- Согласно указу президента в Кыргызстане созданы сухопутные войска. Они нужны для дальнейшего укрепления военной безопасности страны. Данные изменения предусматривают определение состава Вооруженных сил, который отвечал бы реалиям настоящего времени, а также осуществление очередного этапа реформирования системы управления ВС КР, в ходе которого созданы сухопутные войска, а Нацгвардия утратила статус отдельного государственного органа и вошла в структуру Генерального штаба ВС КР.

Все сухопутные соединения, части и учреждения Вооруженных сил вошли в состав сухопутных войск. Теперь ВС приведены в соответствие с Законом "Об обороне и Вооруженных силах". Это означает, что Генштаб является центральным органом военного управления. Уже назначен командующий СВ, теперь пойдут назначения его заместителей, начальников управлений и так далее. С 1 февраля штаб СВ начнет полностью функционировать и выполнять свои задачи.

В Вооруженных силах есть дублирующие органы. На юге до этого располагалось Юго-Западное региональное командование (ЮЗРК), на севере 8-я Панфиловская дивизия. Теперь все будут подчиняться одному командующему. Панфиловскую дивизию передислоцируют в Ош на место ЮЗРК, который упразднят. Военнослужащие же останутся на своих местах, для них поменяется только название.

- По какому принципу вы назначали командующего сухопутными войсками?

- Полковника Эрлиса Тердикбаева мы назначали в соответствии с его профессионализмом и опытом работы. Он показал себя с лучшей стороны, выполнял много заданий, проводил учения, командовал Юго-Западным региональным командованием. Его кандидатура утверждалась с учетом предложений моих заместителей.

- Он был единственным кандидатом на эту должность?

- Нет, не единственным. Мы рассматривали еще нескольких офицеров. Не буду называть их имена.

- Для чего Нацгвардию подчинили Генштабу?

- До этого Нацгвардия была отдельным госорганом. В 2014 году ее объединили с Внутренними войсками МВД. На этот военный орган возложена охрана стратегических и государственных объектов. Согласно закону, в Вооруженных силах должно быть единое материально-техническое обеспечение. Поэтому было принято решение Нацгвардию сделать структурным подразделением Генштаба. Мы поставили НГ в одну линию с сухопутными войскам и Силами воздушной обороны. В структуре НГ имеется главный штаб, центральный аппарат, у командующего три заместителя, то есть штаб очень раздут. Теперь мы проведем сокращения. Штатные единицы НГ отдадим войскам. Сокращенные военнослужащие будут определены в сухопутные войска.

- Вы можете гарантировать, что после сокращения военнослужащие найдут себе новое место работы?

- Никто без работы не останется. Всех военнослужащих НГ трудоустроят. Мы должны думать о каждом офицере, ведь за ними стоят их семьи.

- Можете назвать имя будущего командующего Нацгвардии?

- Мы рассматриваем трех-четырех кандидатов. Неизвестно, кто именно из них займет эту должность.

- В Госкомитете по делам обороны уже несколько месяцев нет руководителя. Почему?

- ГКДО временно возглавляет полковник Дуйшеналиев. Посмотрим, как он будет выполнять свои обязанности.

- Может, идут торги за кресло?

- Нет, никаких торгов нет. Я тоже четыре месяца исполнял обязанности председателя Погранслужбы. Если Дуйшеналиев справится со своими обязанностями, будем вносить предложение об утверждении его кандидатуры на место председателя ГКДО.

- Насколько верна информация о том, что на должность председателя ГКДО претендует ваш заместитель Нурлан Чомоев?

- Чомоев не пойдет в ГКДО, даже если его заставить. Эта одна из самых ответственных должностей.

- Не "окупит" место?

- Дело не в этом. Председатель ГКДО является членом правительства, его часто вызывают в Жогорку Кенеш. Этот человек ответственен за тыловое, техническое обеспечение армии. Чомоев компетентен в других вопросах по своей части. Например, он справляется по части международного военного сотрудничества, отвечает за информационное обеспечение.

- Чем обусловлена новая штатная категория генеральской должности командующего Сил воздушной обороны?

- На сегодняшний день у СВО есть свои войсковые части. Нужен такой человек, который бы создал единую систему ПВО. Кроме того, командующий СВО должен вести работу со странами СНГ, ОДКБ по обновлению средств ПВО. Это компактный орган управления. Планируется, что в этом году в Кыргызстан из России прибудут два грузовых вертолета. Наши летчики в ближайшее время отправятся на учебу по управлению данной авиационной техникой.

А вообще, данная реформа системы управления Вооруженными силами направлена на создание эффективной военной организации государства, способная адекватно реагировать на угрозы военной безопасности в мирное и военное время, гарантирующих защиту суверенитета, территориальной целостности и конституционного строя страны, а также выполнение принятых международных обязательств.

В настоящий момент Генеральным штабом Вооруженных сил проводятся меры по решению организационных, финансовых, правовых и иных вопросов, вытекающих из указа президента.