Осенью в Кыргызстан приедет международная экспедиция по маршруту Марко Поло

Осенью Кыргызстан посетит команда путешественников в рамках международной экспедиции "Великий шелковый путь – 2017". Об этом сегодня, 30 января, на пресс-конференции сообщил глава экспедиции, путешественник Яцек Палкевич.

Он признался, что с детства мечтал повторить маршрут путешественника Марко Поло, а страны Великого шелкового пути всегда были в центре его профессионального и личного интереса.

"Великий шелковый путь" - это мечта моей жизни. Мне было 6 лет, когда мне тетя читала книги о путешественниках этого времени, а папа подарил глобус. И когда в 6 лет меня спрашивали о моей мечте, я отвечал, что буду путешественником", - сказал он.

Из своего опыта путешествий он отметил, что Кыргызстан выделяется из всех стран своей чистой экологией и первозданной природой. Ранее он уже посещал республику, но тогда не смог полноценно изучить страну.

"Красоты такой, как у вас, немного в мире осталось. У вас такая природа, что человек не успел испортить. Это огромное богатство. Я знаю еще только Бутан, где много внимания природе уделяют и такая экология. У вас много места для туризма, но, конечно, для туризма нужно много денег и нужно много работать. Сами туристы ведь не приедут", - сказал Яцкевич.

Экспедиция стартует в мае и завершится осенью. Команда из 12 человек (сам Палкевич, фотографы, журналисты и др.) совершит автомобильное путешествие из Китая в Кыргызстан, далее в Узбекистан, Казахстан, Россию, Беларусь и Польшу. В этих странах команда будет посещать достопримечательности, вошедшие в Список культурного наследия ЮНЕСКО. В Кыргызстан экспедиция доберется осенью.

По итогам путешествия Палкевич планирует написать книгу в соавторстве с кем-нибудь из членов экспедиции, будет также организована фотовыставка и документальный фильм.

Бюджет проекта составляет полмиллиона долларов. Экспедицию финансируют спонсоры из Китая, Польши и России.

Сейчас путешественник ведет переговоры с дипломатическими ведомствами и министерствами культур этих стран и решает организационные вопросы экспедиции.

Справка:

Яцек Палкевич - член Русского географического общества и член Королевского географического общества в Лондоне. Он совершил последнее географическое открытие XX века – это определение точного местоположения истока Амазонки в 1996 году.