МВД: За неделю зарегистрировано более 2 тыс. преступлений и происшествий

За минувшую неделю с 23 по 29 января, по оперативным данным Центра оперативного реагирования, по республике зарегистрировано 2047 преступлений и происшествий. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Так, по данным силового ведомства, за прошедшую неделю раскрыто два убийства, 26 грабежей, два разбоя, 6 фактов нанесения тяжких телесных повреждений, 10 изнасилований, 265 фактов мошенничества, 94 кражи, 4 скотокрадства, 3 угона автомашин.

По линии незаконного оборота наркотических средств сотрудниками милиции изъято почти 44 кг наркосредств.

Также, по оперативным данным, за прошедшую неделю сотрудниками главного управления патрульной милиции всего обслужено 743 вызова и информации, поступающих от граждан по линии "102". Всего составлено 985 административных протоколов по линии общественной безопасности. А также составлено 14 570 административных протоколов за нарушение правил дорожного движения. Всего на территории республики зарегистрировано 102 ДТП, где пострадали 168 человек.