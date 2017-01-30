В Ысык-Атинском районе возрождают школьные столовые

Как рассказала заместитель главы Ысык-Атинской районной государственной администрации Эльмира Медетова, впервые после распада Союза горячее питание получают сейчас учащиеся трех школ. Столовые этих учебных заведений, использовавшиеся до недавних пор лишь как буфеты, теперь работают в полном объеме. С недавних пор повара готовят здесь первые, вторые блюда, детям и педагогам предлагают напитки, овощные салаты, испеченные в своей печи хлеб и булочки.

Возродить школьные столовые после более чем двадцатилетнего перерыва удалось благодаря поддержке Всемирной продовольственной программы. В рамках совместного проекта эта организация закупила для школ современные кухонные плиты, холодильники, вытяжки, овощерезки и другое оборудование. Ремонт помещений был выполнен за счет местного бюджета. Не остались в стороне и родители – внесенные ими средства были потрачены на дополнительную закупку продуктов питания.

Отметим, что помимо техники, Всемирная продовольственная программа предоставила также школам обогащенную йодом муку для выпечки хлеба. Запаса хватит до конца учебного года.

Самые крупные вложения были сделаны в школе имени Айдарбекова Узын-Кырского айылного аймака – для столовой приобретено оборудование на 9,5 млн сомов, на ремонт помещений из местной казны выделено 150 тысяч, а взнос родителей составил 900 тысяч сомов. Возрождение и техническое оснащение столовых Ивановской № 1 и Тузской школ обошлось в общей сложности в 800 и 776 тысяч сомов соответственно.

Благодаря совместным усилиям горячее питание в настоящее время получают свыше тысячи школьников.

Сейчас в районе готовятся к реализации более масштабного проекта, который позволит организовать горячее питание еще в десяти школах. Вопрос о том, в каких учебных заведениях заработают столовые, согласован со Всемирной продовольственной программой, специалисты которой предварительно изучили возможности школ и местного самоуправления и оценили их по балльной системе.

Между тем есть все же некоторые опасения. Дело в том, что недавно поменялись главы айыл окмоту и депутаты айылных кенешей. Согласятся ли они восстанавливать школьные столовые за счет местного бюджета. Однозначного ответа пока нет. В районной администрации надеются, что возобладает здравый смысл и принятые ранее решения не будут пересматриваться. Ведь вопрос о горячем питании детей – это вопрос о здоровой нации.