Как сообщают в Управлении муниципального имущества, ипподром "Ак-Кула" возвращен в муниципальную собственность Бишкека и оперативное управление за спортивным объектом закреплено за столичным управлением физической культуры и спорта. Таким образом, эпопея с городским ипподром наконец завершилась.

Отметим, 38 лет назад решением Исполнительного комитета Фрунзенского городского Совета народных депутатов Киргизской ССР № 662 от 20.12.1979 года земельный участок площадью 57,4 га на улице Термечикова закреплен за Фрунзенским государственным ипподромом, которому впоследствии выдан акт о предоставлении в бессрочное пользование земельным участком.

Уже в 90-х годах прошлого столетия спортивный объект был передан на баланс мэрии. Однако в 1997 году в соответствии с Законом КР "О разгосударствлении и приватизации госсобственности Кыргызской Республики" Государственное национальное акционерное общество (ГНАО) "Ак-Кула" незаконно преобразовано в АО "Ак-Кула", где 80% акций передано трудовому коллективу, 20% закреплено за Министерством сельского и водного хозяйства КР.

16 лет спустя, 18 октября 2013 года решением Межрайонного суда г. Бишкек при содействии прокуратуры Ленинского района признаны недействительным решение правления по земельной и аграрной реформе Министерства сельского и водного хозяйства Кыргызской Республики за № 457.

А в январе текущего года на основании протокола выездной комиссии и в целях обеспечения надлежащего и эффективного использования произведен прием-передача имущественного комплекса ипподрома "Ак-Кула" с земельным участком площадью 57,4 га Бишкекскому управлению физической культуры и спорта.