В России отклонили предложение лишить медицинской страховки семей мигрантов

336  0
Айдана Абдуваитова

Министерство иностранных дел России отклонило предложение Минздрава ограничить доступ к системе медицинского страхования трудовых мигрантов из стран-участниц ЕАЭС. Об этом сообщает издание Life.ru.

Внешнеполитическое ведомство отклонило предложение, назвав его несоответствующим целям ЕАЭС. При этом ведомство в свою очередь предложило провести дополнительный анализ с другими ведомствами и обсудить его на площадке Евразийской экономической комиссии.

Напомним, ранее Минздрав России предлагал внести изменения в договор ЕАЭС и ограничить доступ к бесплатному лечению некоторые категории трудовых мигрантов. В частности, предлагалось разрешить доступ к бесплатной медицине только тем мигрантам, которые работают по трудовому договору, а членов их семей исключить из списка.

Отметим, согласно договору социальное обеспечение, за исключением пенсионного, трудящихся стран ЕАЭС и членов их семей осуществляется на тех же условиях и в том же порядке, что и для граждан государства трудоустройства. К социальному обеспечению относится и обязательное медицинское страхование (ОМС), которое обеспечивает бесплатную медицинскую помощь кроме сложных случаев. Однако ранее у трудовых мигрантов из Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана не было возможности стать участниками программы ОМС в России.

Посольство КР в РФ сообщало, что с 1 января 2017 года барьер был снят и трудовые мигранты получили доступ к обязательному медицинскому страхованию (ОМС) в России.

URL: http://www.vb.kg/354540
Теги:
Россия, трудовая миграция, ЕАЭС, медицина
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  