В России отклонили предложение лишить медицинской страховки семей мигрантов

Министерство иностранных дел России отклонило предложение Минздрава ограничить доступ к системе медицинского страхования трудовых мигрантов из стран-участниц ЕАЭС. Об этом сообщает издание Life.ru.

Внешнеполитическое ведомство отклонило предложение, назвав его несоответствующим целям ЕАЭС. При этом ведомство в свою очередь предложило провести дополнительный анализ с другими ведомствами и обсудить его на площадке Евразийской экономической комиссии.

Напомним, ранее Минздрав России предлагал внести изменения в договор ЕАЭС и ограничить доступ к бесплатному лечению некоторые категории трудовых мигрантов. В частности, предлагалось разрешить доступ к бесплатной медицине только тем мигрантам, которые работают по трудовому договору, а членов их семей исключить из списка.

Отметим, согласно договору социальное обеспечение, за исключением пенсионного, трудящихся стран ЕАЭС и членов их семей осуществляется на тех же условиях и в том же порядке, что и для граждан государства трудоустройства. К социальному обеспечению относится и обязательное медицинское страхование (ОМС), которое обеспечивает бесплатную медицинскую помощь кроме сложных случаев. Однако ранее у трудовых мигрантов из Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана не было возможности стать участниками программы ОМС в России.

Посольство КР в РФ сообщало, что с 1 января 2017 года барьер был снят и трудовые мигранты получили доступ к обязательному медицинскому страхованию (ОМС) в России.