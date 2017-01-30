В КР 259 тысяч пенсионеров получают пенсию ниже прожиточного минимума

В Кыргызстане всего насчитывается 614 тысяч пожилых людей, получающих пенсии. Такие цифры были озвучены сегодня, 30 января, на заседании комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению Жогорку Кенеша.

Как уточняется, этот показатель составляет 7,5% от общего населения страны.

По данным первого заместителя председателя Социального фонда Медера Ирсалиева, из 614 тысяч пенсионеров 42% получают пенсии ниже прожиточного минимума. В количественном эквиваленте это 259 тысяч пожилых людей.

Помимо этого, 58% пенсионеров получают выплаты выше прожиточного минимума.

Отметим, прожиточный минимум на прошедший год в Кыргызстане составил 4,7 тысячи сомов.