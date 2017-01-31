В Бишкеке продажа земель сельскохозяйственного назначения незаконна

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ВБ

В мэрию Бишкека поступает много обращений и писем горожан о правомерности продажи земель сельскохозяйственного назначения, сообщает пресс-служба муниципалитета.

В связи с чем городское Управление земельных ресурсов (УЗР) разъясняет, что в настоящее время в столице продажа земель сельскохозяйственного назначения под застройку индивидуального жилья запрещена. В УЗР сообщили, что трансформация таких земель является исключительной прерогативой правительства КР.

Городские власти просят бишкекчан быть внимательными при покупке земельных участков и сообщать о попытке продажи земель сельхозназначений правоохранительным органам.

URL: http://www.vb.kg/354562
Теги:
земельный участок, трансформация земель, Бишкек
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