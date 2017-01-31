Ответ ООН по делу Аскарова. Комментарии преждевременные и неправомочные

Верховный суд ответил на очередную порцию упреков по делу Азимжана Аскарова. Если называть вещи своими именами, Комитету по правам человека ООН дали понять, что назойливое вмешательство в процесс и нагнетание ситуации по меньшей мере неуместно. А сама международная организация, несмотря на свой авторитет, берет на себя слишком много, пытаясь подменить собой правосудие в суверенном государстве.

Напомним, после того как коллегия Чуйского областного суда оставила в силе приговор о пожизненном лишении свободы правозащитника, Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн выступил с заявлением, которое по своему характеру и тону было по меньшей мере недипломатичным.

Азимжан Аскаров был приговорен к пожизненному заключению, за участие в массовых беспорядках во время трагических событий в 2010 году. Суд признал его соучастником расправы над милиционерами, один из которых Мыктыбек Сулайманов, был убит и сожжен. Также считается доказанной вина правозащитника в разжигании межнациональной розни. После пересмотра дела коллегией Чуйского областного суда 24 января 2016 года вердикт оставлен без изменений.

В своем ответе ООН Верховный суд акцентирует внимание на том, что кыргызская сторона приняла во внимание соображения Комитета ООН по правам человека в отношении осужденного Азимжана Аскарова.

"Комитет ООН по правам человека признал неприемлемыми заявления Аскарова о том, что он преследовался на основе его правозащитной деятельности или на основании его принадлежности к национальным меньшинствам, а также, что были нарушены его права на справедливое судебное разбирательство, презумпцию невиновности и апелляцию.

Таким образом, утверждения Комитета о нарушении Кыргызской Республикой положений Международного пакта о гражданских и политических правах относятся к уголовно-процессуальным аспектам. В этой связи считаем неприемлемым политизирование данного вопроса", - отмечается в заявлении Верховного суда Кыргызстана.

Особенный акцент сделан на то, что при новом рассмотрении дела Аскарова были предприняты исчерпывающие меры по обеспечению объективности и прозрачности процесса. 12 июля 2016 года были отменены акт Верховного суда и приговор второй инстанции по делу Аскарова. Материалы были переданы для производства нового разбирательства:

"Рассмотрение дела по обвинению А. Аскарова было открытым, на слушании по приглашению кыргызской стороны участвовали правозащитники, международные наблюдатели, представители СМИ, различных международных организаций и иностранных посольств.

С самого начала судебного процесса подсудимый А. Аскаров в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством был обеспечен переводчиками.

Судебный процесс проходил с соблюдением всех правил уголовного судопроизводства. Стороне защиты предоставлены все права по вызову дополнительных свидетелей, которых они считали необходимыми".

Также Верховный суд обращает внимание на то, что в соответствии со статьями 93 и 94 Конституции правосудие в Кыргызской Республике осуществляется только судом, любое вмешательство в этот процесс запрещено.

"Учитывая имеющиеся процедуры по дальнейшему рассмотрению данного дела судебными органами Кыргызской Республики, призываем не оказывать давление на независимые судебные органы Кыргызской Республики.

Основываясь на вышеуказанном, считаем неправомочным дачу преждевременных комментариев по рассмотрению уголовного дела А. Аскарова", - подчеркивается в заявлении Верховного суда.

Политолог Марс Сариев в интервью "ВБ" заявил, что в тенденциозном поведении международных организаций и НПО усматривается попытка создать негативный фон, чтобы в дальнейшем дестабилизировать обстановку в Кыргызстане.

"Даже обывателю ясно, что суд принимал решение в рамках своей компетенции, основываясь на материалах дела. И Верховный суд очень четко разъяснил свою позицию международным организациям. Если бы мы пошли на поводу у Комитета ООН, автоматически и слепо выполнили их требования, то однозначно на юге республике вспыхнули бы беспорядки. Поэтому создается впечатление, что в год президентских выборов кто-то заинтересован в дестабилизации ситуации в Кыргызстане.

Эти процессы могли наложиться на экстремистскую волну. Что будет, если всплеск национализма сомкнется с радикальным исламом? Я не думаю, что международные организации всего этого не понимают, тем не менее они с упорством продолжают бить в одну точку. Значит, есть силы, которые хотят ослабить власть и разыграть свою карту в преддверии президентских выборов", - подчеркивает Марс Сариев.

В данном контексте нужно иметь в виду еще и то, что внешние игроки, разыгрывая свои политические комбинации, будут опираться на поддержку финансируемых западом НПО. Их возможности в части умения нагнетать обстановку, распространять провокационные слухи и раскручивать интриги нельзя недооценивать. Впереди слушание дела Аскарова в Верховном суде, следовательно, прессинг будет только усиливаться.