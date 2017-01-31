За 10 лет инфицирование ВИЧ среди женщин увеличилось в два раза

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Айдана Абдуваитова

За последние 10 лет в два раза увеличилась заболеваемость ВИЧ среди молодых женщин. Об этом сегодня, 31 января, на круглом столе по эпидемиологический ситуации с ВИЧ сообщил директор Республиканского центра СПИДа Улан Кадырбеков.

По его словам, инфицирование ВИЧ среди женщин с 2006 года увеличилось на 42%. Основная возрастная группа – женщины 29-39 лет.

В целом основная доля увеличения ВИЧ приходится на ключевые группы – это секс-работники, лица, употребляющие инъекционные наркотики и мужчины, занимающиеся однополовым сексом.

В региональном разрезе по заболеваемости лидируют Чуйская область и Бишкек, за ним идут Ош, Ошская и Джалал-Абадская области.

"То, что в остальных регионах меньше заболеваемости, не должно расслаблять, а наоборот, настораживать, потому что мы не владеем ситуацией", - отметил он.

По данным Республиканского центра СПИД, на начало 2017 года в стране зарегистрировано 7 100 инфицированных, из них гражданами КР являются 6 747 человек. 547 зарегистрированных – это дети.

URL: http://www.vb.kg/354588
Теги:
ВИЧ/СПИД
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