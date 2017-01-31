ГКНБ вызвал Аиду Салянову на допрос в качестве подозреваемой

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Аида Джумашева

Аиду Салянову вызывают в ГКНБ в качестве подозреваемой. Об этом сегодня, 31 января, на пресс-конференции заявил лидер фракции "Ата Мекен" Омурбек Текебаев.

По его словам, чекисты ждут парламентария по делу о незаконной выдаче лицензии адвокату Бакиевых Алексею Елисееву.

"Салянова никуда не сбежит. Сегодня в 16.00 она зайдет в здание ГКНБ, но есть опасение, что ее могут задержать", - сказал Текебаев.

URL: http://www.vb.kg/354595
Теги:
Аида Салянова, Омурбек Текебаев, ГКНБ
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Комментарии
Айжана Абдылдаева
31.01.2017, 12:35
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Как то мне уже не жалко госпожу Салянову, столько грехов повылазило у нее, что тот миф о борце с коррупцией развенчался очень быстро! Достаточно привести примеры о выдаче лицензии адвокаату Бакиевых, о защите своего супруга-коррупционера, о защите своего ьрата-убйцы Камилы Дуйшебаевы, который кстати бежел из  страны! ! Еще сколько всего, что мы не знаем... Страшная женьшина Аида!!!

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Инна Хван
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Таисия Родионова
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Помню, как она сжила с работы двух гайцев.    2012 Г

Ответка генпрокурора: не на ту напали...

Вчера стало известно: двоих сотрудников милиции, пытавшихся задержать джип с генпрокурором с применением оружия, все–таки уволили с работы. Несмотря на то что госпожа Салянова обещала депутатской комиссии, которая разбиралась с инцидентом, что не станет добиваться их увольнения и уголовное дело будет прекращено. Это было бы справедливо, потому что и сама генеральный прокурор, и парламентарии понимали: все обвинения против милиционеров надуманны и не имеют под собой никаких оснований.Но это случилось в августе. А теперь, по прошествии четырех месяцев, стало понятно: милиционеров так и не простили за то, что они всего лишь выполняли свой служебный долг. Кажется, это у нас становится недоброй прокурорской традицией. Просто им очень не повезло, что за тонированными стеклами оказалась генпрокурор и "разглядеть" это удручающее обстоятельство они никак не могли."Вечерка" с самого начала разбиралась с этим ЧП ("ВБ", 21 августа 2012 г.), и уже тогда было понятно, что никакого вооруженного милицейского нападения на джип генпрокурора не было.

А в том, что прапорщики дорожно–патрульной милиции Азамат Осмонов и Улан Ботиков действительно пытались остановить "Лексус", преследовали его два километра и демонстрировали оружие, виноват только его водитель, не подчинившийся приказу постового.Все–таки Генеральной прокуратурой по заявлению водителя Рахатбека Абдыкапарова было возбуждено уголовное дело и предъявлено обвинение прапорщикам в превышении должностных полномочий. Осмонова и Ботикова сразу же отстранили от работы. И началось то, что называется прокурорским следствием.Нам удалось встретиться с обоими милиционерами и убедить их рассказать "Вечерке", как это происходило. Вот захватывающий монолог Азамата Осмонова:- Дело вел следователь по особо важным делам Калыков.

Он вынес такое решение: якобы мы без мигалки, без громкоговорителя останавливали машину, в которой сидела Салянова. Как без мигалки?! У нас есть неопровержимое доказательство - видеосъемка этого инцидента. Мы были в форме, на новой "масловой" спецмашине с проблесковым маячком, со всеми опознавательными знаками нашей службы. Все оборудование новое, только две недели, как получили.Мы несколько раз оповещали через громкоговоритель: машина такая–то, остановитесь. Но белый "Лексус" продолжал движение. При этом другие автомобили, которые были за и перед ним, брали вправо. Значит, мой голос был прекрасно слышен? Но на это следователь не обратил внимания, не опросил ни одного свидетеля, хотя бы работников СТО, которых и искать не надо, их видно на видеозаписи.На Ахунбаева возле моста водитель "Лексуса" стал "кидать" машину, чтобы мы не могли проехать, пытался создать аварийную ситуацию. А как мы могли бы понять, что это машина генерального прокурора?

Номера "левые". Пробили их - они принадлежат жителю новостройки. Стекла затонированы. На требование остановиться водитель не отвечает.Такие номера положены службам, занимающимся оперативной деятельностью, - МВД, ГКНБ, Погранслужбе и т. д. Генпрокуратуре же по закону не положены. В конце концов мы прижали джип к обочине, и я показал пистолетом на колесо как предупреждение: буду стрелять! Только это заставило тех, кто был в джипе, выйти из салона.Выскочили два парня - один метр с кепкой, другой высокий, черный. У него борсетка, в ней пистолет. Накинулись на нас: "Вы что себе позволяете, не знаете, кто в машине?!". Невысокий оказался водителем и при этом, как выяснилось, родным братом мужа Саляновой. Он какой–то ведущий специалист Генпрокуратуры. (Опять родственников собираем?)Потом открывается задняя дверь, и мы видим женщину.

Мужчины закричали: "Вот видите, это генпрокурор!". А я, например, Аиду Салянову в лицо не знаю. Почему я должен верить? Может быть, эти люди - опэгэшники, только прикрываются прокурорскими работниками и у них труп в багажнике. По правилам я должен установить личности, не приближаясь слишком близко (чтобы не получить пулю), руку держать на кобуре. В общем, в результате они уехали взбешенные. Я доложил командиру об этом инциденте и получил нагоняй.Потом, оказывается, водитель "Лексуса" написал заявление с требованием, чтобы нас привлекли к уголовной ответственности. По его словам, они просто ехали, ничего не заметили. Неожиданно я якобы появился и начал угрожать оружием. Если водитель нас не видел, то зачем включил аварийный сигнал?С ВБ

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