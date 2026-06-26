На инвестфоруме ШОС в Бишкеке обсудили запуск прямого рейса Бишкек - Токио

На инвестиционном форуме стран ШОС представитель Японии, принимавший участие в мероприятии, заявил, что ключевым направлением сотрудничества может стать запуск прямого авиасообщения между Бишкеком и Токио.

В комментарии журналисту VB.KG он отметил, что высокий интерес представляет также идея создания так называемого сборного рейса для государств Центральной Азии. Речь идёт о единой точке вылета и прибытия в регионе, которая позволила бы эффективно объединить пассажиропотоки.

По его словам, подобный формат сообщения существенно повысит транспортную связанность Центральной Азии с Японией, а также упростит деловые, туристические и инвестиционные поездки.

Японский представитель подчеркнул, что Кыргызстан сейчас обладает весомыми преимуществами для развития международных авиамаршрутов, среди которых - растущий турпоток и высокая инвестиционная активность.

Данная инициатива рассматривается в контексте расширения экономического и транспортного взаимодействия между странами ШОС и Азиатского региона.