У здания ГКНБ собрались сторонники Аиды Саляновой

Сегодня, 31 января, с 15.30 соратники депутата парламента Аиды Саляновой стоят у здания ГКНБ. Более 40 человек пришли, чтобы поддержать ее. Участники митинга заявляют что нынешняя ситуация напоминает им времена репрессий.

Отметим, сегодня на пресс-конференции Омурбека Текебаева лидер "Ата Мекена" заявил, что ГКНБ вызвал Аиду Салянову на допрос в 16.00 по делу о незаконной выдаче лицензии адвокату Бакиевых Алексею Елисееву. Она проходит в качестве подозреваемой.

Однако пока депутат находится в парламенте на заседании комитетов.