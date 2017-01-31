У здания ГКНБ собрались сторонники Аиды Саляновой

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Родион Решетов

Сегодня, 31 января, с 15.30 соратники депутата парламента Аиды Саляновой стоят у здания ГКНБ. Более 40 человек пришли, чтобы поддержать ее. Участники митинга заявляют что нынешняя ситуация напоминает им времена репрессий.

Отметим, сегодня на пресс-конференции Омурбека Текебаева лидер "Ата Мекена" заявил, что ГКНБ вызвал Аиду Салянову на допрос в 16.00 по делу о незаконной выдаче лицензии адвокату Бакиевых Алексею Елисееву. Она проходит в качестве подозреваемой.

Однако пока депутат находится в парламенте на заседании комитетов.

URL: http://www.vb.kg/354633
Теги:
Аида Салянова, ГКНБ
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Комментарии
Асселим Дауренова
31.01.2017, 17:10
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клоунада, будто кто-то собрался ее арестовывать, это же допрос. интересно, а сколько этим людям заплатили?

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Silver Surfer
31.01.2017, 17:14
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ну здрасьте-приехали. теперь каждый раз как кого-то по уголовному делу будут вызывать на допрос будет собираться толпа ОБОН? вы еще штурмом попробуйте здание ГКНБ взять, ага.

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Манас Кадыров
31.01.2017, 17:30
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Комментариев: 27

40 человек? И это всё? 

Маловато для "второй Курманджан датки"

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Манас Кадыров
31.01.2017, 17:30
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Минусов: 1
Комментариев: 27

40 человек? И это всё? 

Маловато для "второй Курманджан датки"

+3
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Жалоба модератору
Манас Кадыров
31.01.2017, 17:30
Карма: +9
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 10
Минусов: 1
Комментариев: 27

40 человек? И это всё? 

Маловато для "второй Курманджан датки"

0
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Касым Молдобаев
31.01.2017, 17:37
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Это вот о такой "подготовке" Саляновой к допросу говорил Текебаев? Толпу собирала?

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Бекзат Асаналиев
31.01.2017, 17:54
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Комментариев: 34

пусть в ЖК идут. Салянова отказалась идти на допрос. мол повестки не получала. то есть Текебаев знал, а она не знала?

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