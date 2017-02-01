Гражданка Индии требует отменить практику развода в мусульманских семьях

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В Индии существует практика развода в мусульманских семьях, когда расторжение брака считается действительным, если супруг произнесет три раза слово "развод". Жительница Индии обратилась в Верховный суд с предложением отменить такой способ развода, пишет Росбалт со ссылкой на The Washington Post.

35-летняя Шайра Бано считает данный способ расторжения брака незаконным, отмечая, что подобная практика приравнивает женщину к "недвижимости".

"Руки мусульманок связаны, в то время как гильотина развода постоянно готова сорваться вниз", - заявила женщина в своем обращении.

Интересно, что после того, как дело Бано стало достоянием общественности, в стране начались национальные дебаты о статусе женщин в исламе и о роли современного гражданского права в стране.

URL: http://www.vb.kg/354653
Теги:
Индия, религия
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