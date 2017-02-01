ГКНБ возбудил уголовное дело на НПО, которая мешала следствию

По факту воспрепятствования следственным действиям ГКНБ во время задержания члена "Хизб ут-Тахрир" А.Ш. возбуждено уголовное дело по признаку преступления, предусмотренного статьей 318 УК КР.

Напомним, что 19 января ГКНБ в ходе проводимых мероприятий по пресечению подрывной деятельности экстремистского подполья "Хизб ут-Тахрир", задержан гражданин КР – А.Ш., 1983 г.р., уроженец и житель г. Кара-Суу Ошской области.

По месту жительства проведен обыск, где обнаружено и изъято большое количество DVD-дисков с призывами к свержению конституционного строя в КР.

Задержанный водворен в СИЗО ГКНБ.

При обыске в доме подследственного были обнаружены материалы, имеющие отношение к деятельности НПО "Бир-Дуйно". В ходе проводимых оперативно-разыскных мероприятий представители данной неправительственной организации во время задержания А.Ш. для воспрепятствования обыска по месту жительства пытались спровоцировать конфликтную ситуацию.