Директорам столичных школ объяснили, какую угрозу несут соцсети

Столичное управление образования организовало для директоров городских школ семинар, посвященный всплеску активности групп в социальных сетях, склоняющих детей к суициду.

Руководителям общеобразовательных учреждений была показана презентация об играх, использующих хэштеги "море китов", "тихий дом", "хочу в игру", "разбуди меня в 4.20".

Специалисты рассказали о признаках, проявляющихся у детей, которые играют в эти игры – грусть, агрессия, ребенок закрывает руками или чем-либо другим лицо, демонстрирует указательный палец.

Главный психиатр города Бишкек Кенеш Усенов порекомендовал педагогам обратить внимание на поведение детей и провести работу с родительской общественностью.