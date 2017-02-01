ЦИК Казахстана заинтересовалась избирательной системой Кыргызстана

С 1 по 2 февраля с рабочим визитом Кыргызстан посетит делегация ЦИК Казахстана. Об этом сообщает Центризбирком КР.

Целью визита является изучение избирательной системы. Интерес был проявлен председателем ЦИК РК Бериком Имашевым еще во время его приезда в Бишкек в качестве международного наблюдателя на референдуме и выборах депутатов в местные кенеши, состоявшиеся 11 декабря 2016 года.

Планируются двусторонние встречи с руководством ЦИК КР, а также детальное изучение новых технологий, используемых в выборном процессе.

Также запланированы встречи с Государственной регистрационной службой для изучения методов идентификации и составления списков избирателей.