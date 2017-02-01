"Группа смерти" - миф или реальность? Опасность эпидемии суицида в школах

Специалисты говорят, для подростков характерно искать себя в чем-то. А если общество современного мира не понимает тебя, то приходится искать родственные души по своему подобию. И многие школьники находят их в глобальной Паутине, вступая в особенные группы, в которых участник должен выполнить ряд заданий, включая финальное - самоубийство.

Не так давно в России была зафиксирована волна суицида среди подростков. Тогда силовыми структурами было установлено, что причиной послужили различные онлайн-группы, получившие в народе название "Группа смерти".

Но сколько названий у таких виртуальных клубов потенциальных самоубийц, никто не знает. Они могут быть различными.

Сейчас и в Кыргызстане все чаще стали появляться разговоры об ужасных сообществах, где подростки играют со смертью. Сегодня в Бишкеке произошел несчастный случай - школьник выбросился из окна высотного здания. Затем появилось сообщение от знакомого мальчика, что восьмиклассник не просто покончил с жизнью, возможно, он входил в одно из опасных сообществ.

Но как же уберечь свое чадо от самоубийства и вступления в группы, такие как "Тихий дом"?

Как рассказывает психолог Самат Алканов, главная проблема популярности групп самоубийц заключается в том, что дети могут дать себе установку и создать для себя особый сценарий. Например, "Не живи" - ребенок может считать, что он обуза для своих родителей и не достоин жить. Или не достоин быть потому, что мир плохой и он уйдет из него потому, что мир жесток.

Алканов считает, что риск суицида может быть вызван состоянием аффекта при большом стрессе. Когда подросток не зная, как решить проблему, наталкивается на интернет-сообщество, где ему рассказывают, что можно достичь побед и успеха в игре. Стоит отметить, суицид делится на несколько видов: искренний и неискренний, преднамеренный и спонтанный.

"Для того чтобы определить предрасположенность к такому шагу, необходимо выяснить причины. Что это такое? Может быть, это психологический шантаж окружающих, то есть именно сообщение о суициде позволяет добиваться ему желаемых благ. Или есть еще варианты, такие как самопрограммирование. Например, я недостоин жить потому, что я плохой, или мир недостоин меня и т.д. Первое, что должно настораживать родителей, это эмоциональное состояние ребенка. Четко заметен упадок сил, изменение характера - агрессия или безразличие. Закрытие лица руками и т.д. Здесь ключевую роль играют сами родители, они могут помочь ребенку, уделяя ему больше внимания. Но лучше обращаться к специалистам", - рассказал психолог.

Один из проверенных способов выявления склонности к самоубийству - это арттерапия. По рисункам можно многое узнать о внутреннем состоянии человека, заключает Алканов.

Ввиду опасности широкого распространения "Групп смерти", в школах проводится активная профилактическая работа. Беседы проводятся как со школьниками, так и с их родителями, сообщает директор одной из столичных школ. По ее словам, сейчас не стоит вдаваться в панику, необходимо совместными усилиями бороться с новой напастью. И уже сегодня будет проведено общешкольное собрание, заключила руководитель общеобразовательного учреждения.

"Работу мы проводим профилактическую информационную. Сегодня у нас проводится родительское собрание, причем со 100% явкой для обширной беседы с родителями. Я думаю, что эти вопросы надо решать на правительственном уровне и спецслужбы должны работать. Потому что рассылки идут всем, даже мне приходили сообщения об этих группах. Я удивилась, что взрослому человеку приходит рассылка, в которой говорится, что есть такая игра", - рассказала директор школы.

Стоит отметить, у родителей есть возможность включить на мобильных устройствах своих детей функцию контроля. Так можно будет получать информацию о том, какие сайты посещал подросток.