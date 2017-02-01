На спецсчет МЧС КР поступило более 48,5 млн сомов

По состоянию на 11.00 1 февраля на специальный счет МЧС КР поступило 48 млн 674 тыс. 420 сомов.

Ранее сообщалось, что прием гуманитарной помощи, поступающей от населения в пункты Министерства чрезвычайных ситуаций, будет закончен 1 февраля.

Однако министр ЧС Кубатбек Боронов заявил, что специально счет МЧС остается открытым, так как еще многие изъявляют желание перечислить денежные средства в помощь пострадавшим.

С 11 февраля гумпомощь будет доставлена пострадавшим и семьям погибших.

Для открытого и справедливого распределения в процесс будут привлечены сами пострадавшие, представители старейшин, молодежи и другие лица.

Все желающие физические и юридические лица могут оказать финансовую помощь по следующим нижеуказанным реквизитам:

Счет номер 4407012100007868

Банк Центральное казначейство МФ КР

БИК 440001

Код платежа 14238900

г.Ош, ул. Моминова, 11

ОКПО 22710535

ИНН 00103200110150

Код УГНС 032 по г.Ош

Ответственным лицом по спецсчету от МЧС КР является сотрудница Управления финансов, бухгалтерского учета и отчетности Динара Сарбашева. Тел. 0770950002, рабочий телефон (0312) 54 79 01.