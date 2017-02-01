Жээнбеков: Легпром является одним из приоритетных секторов экономики

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков сегодня, 1 февраля, принял участие в церемонии открытия нового предприятия ОсОО "Текстиль Транс" в Чуйской области.

"Это событие является знаменательным не только для Чуйской области, но и для всей республики. С открытием данного предприятия снизится зависимость Кыргызстана от импорта текстильной продукции в виде ткани, что позволит сократить себестоимость производимой продукции у местных швейных производителей. Уверен, что отечественная текстильная индустрия будет и дальше развиваться и покорять новые зарубежные рынки", - отметил Жээнбеков.

Премьер-министр подчеркнул, что легкая промышленность является одним из приоритетных секторов экономики. Он выразил надежду, что данное предприятие будет одним из бюджетообразующих Чуйской области и поспособствует выводу района из дотаций.

Глава правительства ознакомился с процессом производственной продукции, осмотрел производственные цеха и служебные помещения фабрики.

Генеральный директор предприятия Алмазбек Абдраев проинформировал премьера, что на производстве используется современное технологическое оборудование и высококачественное сырье из Узбекистана, Таджикистана и Китая, что позволит производить продукцию с длительным жизненным циклом.

По данным Абдраева, общая производительность на начальном этапе составит 9-10 тонн готовой продукции в день. В дальнейшем при увеличении мощностей планируется производить до 30 тонн в сутки. Предприятие обеспечит рабочими местами 150 человек.

Справка: Предприятие было запущено благодаря льготным кредитам, выдаваемым отечественным предпринимателям по линии Кыргызско-Российского фонда развития. Общая стоимость проекта составила 9,5 млн долларов, из них 7,5 млн долларов были предоставлены по линии КРФР.