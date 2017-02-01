Посольство КР в РФ уточняет информацию о пострадавших в ДТП кыргызстанцах

Посольство Кыргызстана в России уточняет информацию о наших гражданах пострадавших в ДТП в Москве

Как сообщила "ВБ" официальный представитель МИД Кыргызстана в РФ Айымкан Кулукеева, по последним данным, пострадавший в ДТП в Новой Москве гражданин КР 1994 года рождения Кылычбек уулу Бекбол доставлен в городскую клиническую больницу имени №1 им.Н.И.Пирогова.

На место происшествия выехали сотрудники посольства, представительства Госслужбы миграции КР и МВД КР в России.

Напомним, ДТП произошло днем 1 февраля на Варшавском шоссе в Новой Москве. Там столкнулись автомобили УАЗ и Toyota. В результате УАЗ загорелся, внутри него находились люди. 8 человек погибли на месте. Позже один из раненых скончался на руках у медиков. Кыргызстанцы находились в автомобиле Toyota. Они направлялись в миграционный центр, расположенный в деревне Сахарово. Предположительно, они собирались получить трудовые патенты.