Представитель МВД КР в РФ: Кыргызстанцев среди погибших в ДТП нет

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Кирилл Степанюк

Как сообщил "ВБ" официальный представитель МВД Кыргызстана в России Аскат Алиев, "среди погибших в ДТП в Новой Москве граждан Кыргызстана нет. Один наш соотечественник госпитализирован в больницу. Это водитель Тойоты".

"Среди погибших трое граждан Узбекистана, два таджикистанца и трое россиян", - уточнил Алиев.

Гражданство еще одного пострадавшего, который скончался на руках медиков уточняется.

Напомним, ДТП произошло днем 1 февраля на Варшавском шоссе в Новой Москве. Там столкнулись автомобили УАЗ и Toyota. В результате УАЗ загорелся, внутри него находились люди. 8 человек погибли на месте. Позже один из раненых скончался на руках у медиков. Кыргызстанцы находились в автомобиле Toyota. Они направлялись в миграционный центр, расположенный в деревне Сахарово. Предположительно, они собирались получить трудовые патенты.

Выжить в аварии удалось только троим - Амикулову З. (29 лет), Кылычбеку У. (22 года), Авенкулову Г. (29 лет). Они были доставлены в больницу санитарным вертолетом. Они находятся в тяжелом состоянии и без сознания, им оказывается вся необходимая медпомощь, заявили в департаменте здравоохранения.

URL: http://www.vb.kg/354717
Теги:
ДТП, Россия, соотечественники, МВД
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Комментарии
Айбек Толенов
01.02.2017, 23:28
Карма: +29
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 40
Минусов: 11
Комментариев: 69

Зачем гражданам КР патенты???

0
Цитировать
Жалоба модератору
Айбек Толенов
01.02.2017, 23:28
Карма: +29
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 40
Минусов: 11
Комментариев: 69

Зачем гражданам КР патенты???

0
Цитировать
Жалоба модератору
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