Британский парламент проголосовал за начало "брексита"

43  0
www

Палата общин британского парламента в первом чтении одобрила приведение в действие статьи 50 Лиссабонского договора о порядке выхода страны из Евросоюза, сообщает Би-би-си.

После двух дней дебатов в парламенте законопроект правительства о выходе из ЕС поддержали 498 депутатов, против выступили 114.

Против проголосовали Шотландская национальная партия и либеральные демократы, а также 47 депутатов-лейбористов и один консерватор, которые пошли против линии своих партий.

В ходе обсуждения министр по вопросам выхода Великобритании из Евросоюза Дэвид Дэвис напомнил депутатам, что если они не одобрят законопроект, то пойдут против воли народа.

Второе чтение законопроекта, в ходе которого он будет обсуждаться более подробно, назначено на 6 февраля, сообщает "Рейтер".

Законопроект был внесен в парламент после решения Верховного суда, постановившего, что правительству требуется согласие законодателей для формального запуска переговоров с Брюсселем о выходе из ЕС.

Премьер-министр Тереза Мэй ранее объявила, что намерена официально сообщить Евросоюзу о выходе Британии - и тем самым начать процедуру по статье 50 - до конца марта 2017 года. Та же статья отводит на переговоры об условиях выхода два года.

В ходе референдума в июне 2016 года большинство жителей Британии (51,9%) высказались за выход страны из состава ЕС.

URL: http://www.vb.kg/354721
Теги:
Великобритания, Европа, Европейский союз
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  