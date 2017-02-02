Британский парламент проголосовал за начало "брексита"

Палата общин британского парламента в первом чтении одобрила приведение в действие статьи 50 Лиссабонского договора о порядке выхода страны из Евросоюза, сообщает Би-би-си.

После двух дней дебатов в парламенте законопроект правительства о выходе из ЕС поддержали 498 депутатов, против выступили 114.

Против проголосовали Шотландская национальная партия и либеральные демократы, а также 47 депутатов-лейбористов и один консерватор, которые пошли против линии своих партий.

В ходе обсуждения министр по вопросам выхода Великобритании из Евросоюза Дэвид Дэвис напомнил депутатам, что если они не одобрят законопроект, то пойдут против воли народа.

Второе чтение законопроекта, в ходе которого он будет обсуждаться более подробно, назначено на 6 февраля, сообщает "Рейтер".

Законопроект был внесен в парламент после решения Верховного суда, постановившего, что правительству требуется согласие законодателей для формального запуска переговоров с Брюсселем о выходе из ЕС.

Премьер-министр Тереза Мэй ранее объявила, что намерена официально сообщить Евросоюзу о выходе Британии - и тем самым начать процедуру по статье 50 - до конца марта 2017 года. Та же статья отводит на переговоры об условиях выхода два года.

В ходе референдума в июне 2016 года большинство жителей Британии (51,9%) высказались за выход страны из состава ЕС.