Религиозных деятелей хотят привлечь к объяснениям о грешности самоубийства

Нужно привлечь религиозных деятелей, чтобы те объяснили детям, что самоубийство – это грех. Такую идею предложил депутат Азиз Турускулов сегодня, 2 февраля, на заседании Жогорку Кенеша.

По его словам, сейчас дети начали играть в игру "Синий кит" и "Тихий дом", конец которых ведет к суициду. "Они используют неустойчивую психику детей и принуждают их к самоубийству", - сказал он.

Как отметил парламентарий, правоохранительные органы реагировали быстро и начали активную работу. Однако этого недостаточно, если даже привязать к каждому ребенку по одному учителю и сотруднику милиции. "Мусульманские и христианские религиозные деятели должны объяснять детям, что самоубийство – это грех", - добавил он.

Помимо этого, по его словам, должен быть тщательный контроль со стороны родителей, а также по этому вопросу необходимо заслушивать информацию правительства каждый месяц.