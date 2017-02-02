Джумакадыров: За 5 лет возбуждено около 7 тысяч уголовных дел по коррупции

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Аида Джумашева

В рамках борьбы с коррупцией за пять лет возбуждено 6 тыс. 915 уголовных дел. Об этом сегодня, 2 февраля, на пресс-конференции сообщил секретарь Совета обороны Темир Джумакадыров.

По его словам, среди них обвинения были предъявлены шестерым депутатам парламента.

"Уровень коррупции в Кыргызстане снижается благодаря активной борьбе с этим явлением. Если в 2013 году 45% населения заявляло о подверженности коррупции, то теперь эта цифра снизилась до 38%. За пять лет обвинения по коррупционным статьям предъявлены 38 судьям, 536 руководителям госорганов, 110 руководителям АО и предприятий с государственной долей, 85 руководителям подразделений правоохранительных органов", - сказал Джумакадыров.

URL: http://www.vb.kg/354740
Теги:
коррупция, Совет обороны
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Комментарии
Касым Молдобаев
02.02.2017, 18:09
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На самом деле цифры очень серьезные. Это в среднем 3 уголовных дела в неделю. Другое дело, что не все они заканчиваются реальным наказанием. Везде ведь действует круговая порука.

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Даке Маматкасым
02.02.2017, 18:24
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остается только поражаться масштабам этого бедствия, если при таких цифрах "3 уголовных дела в неделю" оно все еще процветает.

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