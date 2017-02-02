Джумакадыров: За 5 лет возбуждено около 7 тысяч уголовных дел по коррупции

В рамках борьбы с коррупцией за пять лет возбуждено 6 тыс. 915 уголовных дел. Об этом сегодня, 2 февраля, на пресс-конференции сообщил секретарь Совета обороны Темир Джумакадыров.

По его словам, среди них обвинения были предъявлены шестерым депутатам парламента.

"Уровень коррупции в Кыргызстане снижается благодаря активной борьбе с этим явлением. Если в 2013 году 45% населения заявляло о подверженности коррупции, то теперь эта цифра снизилась до 38%. За пять лет обвинения по коррупционным статьям предъявлены 38 судьям, 536 руководителям госорганов, 110 руководителям АО и предприятий с государственной долей, 85 руководителям подразделений правоохранительных органов", - сказал Джумакадыров.