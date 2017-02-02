Виноватым в унифицировании тарифов ж/д оказался замминистра транспорта КР

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Гулиза Авазова

Виноватым в унифицировании тарифов ж/д оказался экс-замминистра транспорта Кыргызстана, который уже был освобожден от занимаемой должности. Об этом сегодня, 2 февраля, сообщил премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков на заседании Жогорку Кенеша.

Как он отметил, когда принималось решение о применении транзитных железнодорожных тарифов, замминистр отправил письмо о тарифах, не понимая сути.

Премьер добавил, что против него возбуждено уголовное дело и ведется разбирательство. "Но его в стране нет", - добавил он.

Отметим, отсрочка унифицированных тарифов через железные дороги на 24 месяца после вхождения в ЕАЭС нанесла ущерб госбюджету на 1 млрд 200 млн сомов.

URL: http://www.vb.kg/354742
Теги:
Кыргыз темир жолу, Министерство транспорта и дорог
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