Темир Джумакадыров: Мы обязаны защитить детей от пагубных сайтов

Сегодня, 2 февраля, на пресс-конференции секретарь Совета обороны Темир Джумакадыров опроверг информацию об экстренном заседании СО по "Синему киту".

По его словам, перед госорганами поставлена задача по борьбе с самоубийствами несовершеннолетних.

"Заседание, проведенное вчера, не было экстренным, как об этом написали в СМИ. В рамках совещания мы заслушали всю информацию, были поставлены задачи. Я не буду говорить, какие это задачи, но мы обязаны уберечь детей от ненужных пагубных сайтов", - сказал Джумакадыров.