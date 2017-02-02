Темир Джумакадыров: Мы обязаны защитить детей от пагубных сайтов

84  0
Аида Джумашева

Сегодня, 2 февраля, на пресс-конференции секретарь Совета обороны Темир Джумакадыров опроверг информацию об экстренном заседании СО по "Синему киту".

По его словам, перед госорганами поставлена задача по борьбе с самоубийствами несовершеннолетних.

"Заседание, проведенное вчера, не было экстренным, как об этом написали в СМИ. В рамках совещания мы заслушали всю информацию, были поставлены задачи. Я не буду говорить, какие это задачи, но мы обязаны уберечь детей от ненужных пагубных сайтов", - сказал Джумакадыров.

URL: http://www.vb.kg/354745
Теги:
дети, Интернет, суицид, Совет обороны
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  