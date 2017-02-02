В Чуйской области задержан наркоторговец, пытавшийся сбыть 2 кг гашиша

В середине января Служба по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (СБНОН) МВД КР получила оперативную информацию, что в селе Ново-Павловка Сокулукского района в одной из съемных квартир некий мужчина занимается незаконной перевозкой и сбытом наркотических средств.

За подозреваемым началась слежка. Убедившись в том, что информация подтверждена, сотрудники СБНОН провели спецоперацию.

27-летнего жителя Токтогульского района Джалал-Абадской области К.У. оперативники задержали, когда злоумышленник передвигался на автомобиле марки Toyota RAV4.

При осмотре в салоне автомашины была обнаружена спортивная сумка с двойным дном, в которой находились три обернутых скотчем целлофановых пакета с веществом зеленого цвета и со специфическим запахом. При контрольном взвешивании вес обнаруженного и изъятого наркотического средства гашиш в виде спрессованных брикетов размером со спичечный коробок в количестве 146 шт. составил 1 кг 975 граммов.

По факту незаконного хранения, перевозки и сбыта наркотических средств, совершенного в крупном размере, возбуждено уголовное дело по статье 247 ч.2 УК КР.

В отношении задержанного К.У., 1990 г.р., избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется следствие.