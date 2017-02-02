Парламентская оппозиция наметила жертву. Хватит ли сил свалить премьера?

Как оголодавшая и озверевшая свора, парламентская оппозиция набросилась сегодня на премьер-министра Сооронбая Жээнбекова. Им бы поупражняться в словоблудии да потроллить, но глава правительства, сославшись на занятость, объяснил, что не может весь день отвечать на вопросы депутатов, так как его внимания требуют дела государственные.

Текебаев тут же перевел разговор в плоскость "ты меня уважаешь?". Именно этот предлог он использовал для того, чтобы первым во всеуслышание пригрозить премьер-министру увольнением. Лидер "Ата Мекена" заявил, что Сооронбай Жээнбеков уйдет в отставку, если не научится уважать депутатов.

Происходящее стало походить на какую-то спланированную акцию, когда в унисон с Текебаевым заголосили Торобаев и Бабанов. Они еще раз озвучили все проблемы, связанные со вступлением КР в ЕАЭС, о которых все и без них прекрасно знают. Швейная отрасль, которая должна была стать локомотивом производства, сильно просела. Доступ на внешние рынки для продукции местных сельхозпроизводителей по-прежнему закрыт. Уровень безработицы не снижается, показатели развития экономики падают.

Ситуация, которую обрисовали лидеры оппозиции, выглядит, конечно, мрачновато. Но при ком заварилась вся эта тягучая каша? Не текебаевский ли ставленник Жоомарт Оторбаев изначально завалил весь этап подготовки, когда должны были закладываться основы для вступления Кыргызстана в ЕАЭС? В то время было такое ощущение, что Оторбаев без разрешения Текебаева свои запотевшие от волнения очки протереть боится.

Тогда нужно вспомнить еще и Сариева, который, позиционируя себя как самостоятельную и деятельную фигуру, несколько раз менял свою позицию по вступлению в ЕАЭС. Вертелся, как флюгер. В результате вступили тогда, когда никто этого не ожидал. В такой ситуации закономерно, что весь подготовительный этап и период адаптации пошли насмарку. Все понимают, что сейчас приходится наверстывать упущенное время. Это касается и обустройства пограничных пунктов, и строительства лабораторий для тестирования качества продукции.

Заигрались в политику ретивые ребята. Если с Текебаевым и Торобаевым все понятно, то видеть Бабанова в компании интриганов достаточно странно. Их сложно понять, когда они как базарные сплетницы могут облить грязью кого угодно. Назначить крайнего они умеют лучше всех - профессионалы.

Они даже не понимают, что их инициатива отставки вообще не к месту. Зима практически пройдена без единого серьезного сбоя в энергосистеме. В домах кыргызстанцев тепло и светло. Цены на товары и продовольствие падают - когда такое было? Стоимость ГСМ снижается даже в преддверии весенне-полевых работ.

Кстати, и о посевной. Популистам некогда о ней думать. Для их шкурных интересов гораздо важнее выбить из седла правительство и парализовать его работу.

Неспроста в парламенте они называются меньшинством. Силенок-то хватит свалить Жээнбекова? Смешно, когда мелкие пакостники устраивают бурю в стакане, когда от них ничего не зависит.