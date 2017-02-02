На следующий допрос Саляновой придут сторонники Тюлеева

Предположения Омурбека Текебаева о том, что его коллегу по фракции Аиду Салянову после допроса могут закрыть в камере СИЗО ГКНБ, не сбылись.

Напомним, в среду, 1 февраля, экс-генпрокурор была вызвана на допрос во второй раз в качестве подозреваемой в Комитет нацбезопасности КР по делу о незаконной выдаче лицензии юристу и другу Максима Бакиева Алексею Елисееву.

Как только бывшая глава надзорного органа получила приглашение в ГКНБ, лидер партии "Ата Мекен" заявил, что она готовится к допросу и никуда сбегать не собирается. И добавил, что чекисты могут арестовать Салянову, потому что на допрос она вызвана в качестве подозреваемой.

К слову, Аида Женишбековна, несмотря на то что в бытность генпрокурора получила прозвище "железная леди", оказалась женщиной непунктуальной. На допрос она опоздала на целые сутки. Скорее всего, эти двадцать четыре часа понадобились подозреваемой в злоупотреблении должностным положением не только для того, чтобы подготовиться к допросу, но и в красках представить, как ее будут брать под стражу.

Последнее было лишним. Потому как госпожа бывшая прокурорша, которая уверена, что уголовное дело против нее возбуждено незаконно, не понаслышке знает, как проходят подобные аресты. Ведь она неоднократно отдавала о них приказы. В этом контексте показательным было задержание экс-градоначальника Наримана Тюлеева. Чуть позже мы об этом вспомним.

Итак, допрос Саляновой должен был состояться 31 января. И казалось бы, ничего этому не могло воспрепятствовать. Следователи на месте. Статисты в виде сторонников подозреваемой - у ворот здания ГКНБ. Но "железная леди" решила по-своему. Как всегда красивая, статная и строгая прибыла на место лишь на следующий день. Впрочем, нельзя сказать, что она опоздала. Все были на своих позициях. Дознаватели - в кабинетах, небольшая группа адептов - у ворот.

Даже удивительно, что у атамекеновки столь малочисленная группа поддержки. Такой "толпой" вряд ли можно оказать давление на следствие. Вот если бы пришли сторонники Тюлеева, которого, по его словам, Салянова "закрыла" незаконно, было бы с чем сравнивать. К слову, последним есть что спросить у бывшего главного прокурора страны. Например, как так получилось, что экс-мэра столицы отправили в камеру СИЗО ГКНБ без допроса.

"После незаконного ареста, когда по приказу тогдашнего главного прокурора у моего дома были организованы "маски-шоу", меня доставили в спецпрокуратуру. Я рассчитывал хотя бы на допрос. Но меня закрыли в камере, не имея для этого никаких оснований. Только через месяц следователи привезли из Китая копии каких-то документов и мне соизволили предъявить обвинения и допросить", - вспоминает Тюлеев.

Необходимо отдать должное бывшему градоначальнику столицы. Он не собирал сторонников около здания ГКНБ и не поднимал на дыбы земляков в Нарыне. Те, кто знал ему цену, сами рвались на помощь. Однако Тюлеев, уверенный в своей невиновности, просил "своих" сидеть тихо. Это уже потом, когда Аида Салянова устроила в отношении него безумный беспредел, родственники и сторонники стали действовать.

Причиной тому стало следующее обстоятельство. Следует напомнить, что под стражу Тюлеев попал с онкологическим заболеванием. Именно поэтому его перевели из СИЗО ГКНБ в ИК №47, где находится так называемая тюремная больничка.

Однако бывшего мэра столицы, который не закончил курс лечения, попытались снова перевести в следственный изолятор Нацбезопасности. Тюлеева в автозаке привезли к воротам СИЗО, но на территорию пенитенциарного учреждения заключенный так и не попал.

По официальной версии, Тюлеева не приняли в СИЗО ГКНБ по двум причинам: 1) у заключенного не было сопроводительных медицинских документов, 2) в следственном изоляторе ГКНБ не было свободных мест. В итоге автозак с Тюлеевым простоял около ворот Госкомитета нацбезопасности несколько часов. Он почувствовал себя плохо - подскочило давление. Сопровождающим его пришлось вызывать "скорую".

Этому предшествовало и вовсе кошмарная предыстория. Около двадцати человек (предположительно, это были сотрудники департамента конвоирования) силой вытащили Тюлеева из больничного блока ИК № 47, не дав даже собрать личные вещи, и затолкали в автозак.

Вышеописанное, это, так сказать, перспективы вызова на допросы в следственные органы, когда ты точно знаешь, что не виноват, а тебя "закрывают".

Но вернемся к походу Аиды Саляновой на допрос в ГКНБ. Хотелось бы отметить поведение ее сторонников. Они все время просили отпустить подозреваемую в превышении должностного положения, потому как замерзли, и вообще, им на следующий день на работу. Оригинальная поддержка однако. Статисты "собрались в кучу" спустя четыре часа, когда Салянова вышла из ворот ГКНБ.

Тут-то и началась "вселенская" радость. "Поддерживаем", - кричали все 50 человек. На что Аида Женишбековна сдержанно сказала: "Всем спасибо, я ответила на все вопросы в ГКНБ. И вроде все хорошо". Статисты: "Колдойбуз (поддерживаем), элдик (ты народная)".

Собственно, и все представление. Ни тебе взятия ворот ГКНБ, ни страшилок типа "перекроем трассу Бишкек - Нарын (малая родина Саляновой. – Авт.) - Торугарт". Одним словом, все прошло без экшна. А посему акция допроса экс-прокурора Аиды Саляновой не привлекла особого внимания ни работников СМИ, ни горожан.

А вот сторонникам Тюлеева следовало бы подойти к воротам ГКНБ, когда Салянову вызовут на допрос в следующий раз. Для того чтобы проконтролировать законность следственных процедур в отношении подозреваемой. А то вдруг к ней захотят отнестись лояльнее, чем этого требует закон.