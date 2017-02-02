В Бишкеке проходит международный турнир по боксу памяти Дуйшенкула Шопокова

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Гулиза Авазова

Во Дворце спорта им. Кожомкула проходит международный турнир по боксу памяти Героя СССР Дуйшенкула Шопокова. В этом году соревнование отмечает свой 40-летний юбилей.

На открытии турнира, спортсменов приветствовали президент Национальной федерации бокса Абдибакыт Халмурзаев, вице-президент Азиатской конфедерации бокса и семикратный чемпион мира Орзубек Назаров, депутат Жогорку Кенеша Умбеталы Кыдыралиев, замдиректора Госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта Канат Арпачиев.

Халмурзаев поблагодарил болельщиков за поддержку молодых боксеров, которые в скором времени смогут выступать за сборную страны.

Кыдыралиев добавил, что силами госагентства спорта и федерации уже 40 лет проводится этот турнир и за эти годы произошли большие изменения и испытания, в том числе и в сфере бокса. "Турнир памяти Дуйшенкула Шопокова выдержал все испытания в течение этих лет. На этих соревнованиях выступало очень много боксеров, которые в последующем становились чемпионами мира", - сказал он.

Отметим, в этом году в турнире принимают участие 113 спортсменов из пяти стран, такие как Россия, Украина, Узбекистан, Китай и Казахстан. Помимо этого, также выступает сборная Кыргызстана и боксеры из регионов республики.

В рамках первого дня прошел 21 поединок с участием кыргызстанцев, из которых добились побед всего 14 боксеров. В числе одержавших побед участник Олимпийских игр-2016 Эркин Адылбек уулу, бронзовые призеры чемпионата Азии-2013 Эрмек Сакенов и Сергей Паренко, бронзовый призер студенческого чемпионата мира Темирлан Осмонов и другие.

Во второй день также проходят предварительные поединки и на ринг выйдут 27 кыргызстанцев.

URL: http://www.vb.kg/354758
Теги:
бокс, спорт
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