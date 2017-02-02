Сегодня: запахло отставкой, оборотни в угаре, ДТП в Москве

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Эркин Суротчуев

Салянову допросили. Но не закрыли, вопреки тому что предрекали ее адвокат и духовный наставник в лице Текебаева. Перестраховались до такой степени, что подогнали к воротам госкомитета ОБОН, участницы которого жаловались на то, что замерзли и завтра им рано вставать на работу. Кстати, поклонниц и поклонников талантов "Ата Мекена" было не очень много. В итоге, когда в одиннадцатом часу вечера Салянову отпустили, несколько десятков "сочувствующих" буквально в течение минуты растворились в темноте. Первыми ретировались те, кто громче всех кричал на импровизированном митинге.

Допрос в ГКНБ был далеко не последним. Все только начинается, хоть и с сопротивлением, но, судя по публикациям в прессе, следствие продвигается. Восполняются пробелы, вытягиваются новые ниточки, которые тянутся от офшора в Белизе в самые разные стороны. Общественность интересует только один вопрос: когда коррупционное дело будет доведено до логического завершения? Ответа пока нет.

Замахнулись на отставку. Лидеры трех оппозиционных фракций - Бабанов, Текебаев и Торобаев пригрозили премьер-министру Жээнбекову увольнением. Гнев меньшинства вызвало то, что кабинет министров провалил работу по вступлению Кыргызстана в ЕАЭС. Швейная отрасль, которая должна была стать локомотивом производства, сильно просела. Доступ на внешние рынки для продукции местных сельхозпроизводителей по-прежнему закрыт. Уровень безработицы не снижается, показатели развития экономики падают.

Непонятно то, почему все грехи решили списать на Жээнбекова, который вынужден заниматься тем, что устраняет недоработки предшественников в лице Оторбаева и Сариева. Вот они точно полностью саботировали работу по подготовке Кыргызстана к вступлению в ЕАЭС. Но популистам некогда с этим разбираться. "Судьбу правительства мы решим завтра на фракции", - пообещал Бабанов. Бакыт Торобаев призвал Сооронбая Жеенбекова уйти в отставку добровольно. Текебаев также пригрозил премьер-министру увольнением.

Удивительная самонадеянность. Как можно грозить тем, что сделать в принципе не можешь? Оппозиционное меньшинство не имеет достаточного количества депутатов для принятия таких серьезных решений. Караван идет дальше.

Оборотни в угаре. Сотрудники милиции беспричинно избили молодого человека у кафе "Оливье" на пересечении Манаса –Токтогула. Блюстители порядка в изрядном подпитии приложились так, что 20-летний парень находится в тяжелом состоянии. Ему целенаправленно наносили удары в голову.

Милиция достаточно быстро нашла оборотней в погонах, и якобы сегодня они даже вызваны на допрос. Странно то, что ГУВД отказывается назвать имена и должности изуверов, покалечивших молодого человека. Неизвестно, возбуждено ли дело по факту нанесения телесных повреждений. Пострадавшего никто так и не пришел проведать в больницу и узнать в каком он вообще состоянии.

Страшное ДТП в Новой Москве. Сегодня стало известно о том, что авария, в результате которой погибли 9 человек, произошла по вине гражданина Кыргызстана. Он сам чудом выжил и находится в крайне тяжелом состоянии в московской больнице. 22-летнему парню грозит до семи лет лишения свободы.

По версии следствия, Toyota под управлением нашего гражданина на Варшавском шоссе в Подмосковье выехала на полосу встречного движения и протаранила УАЗ (Таблетка). После страшного удара микроавтобус загорелся, в его кабине остались заблокированные люди. Среди 9 погибших – граждане России, а также выходцы из Узбекистана и Таджикистана.

Налог на роскошь принят с перевесом в один голос. Документ предусматривает введение поправочного коэффициента при уплате налога на транспортные средства, который принят пока только в первом чтении. Повышение касается только новых автомобилей с объемом двигателя более 3 литров.

По факту более 90 процентов населения республики это вообще никак не коснется. Платить в казну больше будут только владельцы новых джипов, кроссоверов, лимузинов и авто представительского класса стоимость в несколько десятков тысяч долларов. Однако какое малодушие и мелочность демонстрируют депутаты, ведь именно их авто подпадают под действие поправочного коэффициента. Зато можно вспомнить, как активно и дружно они голосуют за увеличение налогов для простых граждан. Как радостно поддерживают увеличение тарифов на свет и воду. А налог на роскошь принят с перевесом всего в один голос, и еще не факт что закон пройдет режим второго и третьего чтения.

Завтра дождь и снег. Погода опять резко изменится, возможно, уже в ближайшие часы. На ближайшие три дня зарядят осадки и заметно похолодает. Будет достаточно ветрено, на дорогах образуется гололедица. В ночь на субботу температура воздуха в Бишкеке упадет ниже -10, а воскресной ночью заморозки могут достигать -14 градусов. Даже днем в выходные дни столбики термометров вряд ли поднимутся выше -6-ти.

В связи с ожидаемыми осадками МЧС распространило штормовое предупреждение о высокой вероятности схода лавин. Угроза снежных обвалов значительно возрастет на всех горных дорогах. Водителей просят воздержаться от поездок, а при проезде опасных участков выдерживать дистанцию не менее 500 метров между транспортными средствами.

URL: http://www.vb.kg/354767
Теги:
Аида Салянова, Сооронбай Жээнбеков, ГКНБ, налоги, отставка, парламент, погода, правительство, снегопад, уголовная ответственность, штормовое предупреждение
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Комментарии
Касым Молдобаев
02.02.2017, 19:54
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Лидеры трех оппозиционных фракций - Бабанов, Текебаев и Торобаев пригрозили премьер-министру Жээнбекову увольнением.

Просто красуются перед камерой, не более того. Не будучи в коалиции, они не могут ничего сделать. Текебаев привык отправлять правительство в отставку, разваливая коалицию, и теперь никак не может привыкнуть, что его оттуда выперли.

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