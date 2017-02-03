Чекисты задержали кыргызстанца, финансировавшего террористов

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ВБ

2 февраля в Бишкеке сотрудники ГКНБ в рамках контртеррористической операции задержали гражданина З.К., 1984 г.р., уроженца Ошской области. Кыргызстанец подозревается в финансировании одной международной террористической организации (МТО).

Чекистами установлено, что в 2012 году З.К., обучаясь в религиозных учебных заведениях Египта и Сирии, сблизился с главарями группировок МТО.

В том же году он совместно с членами МТО организовал коммерческую деятельность на территории одной из арабских стран в целях финансирования террористических группировок.

В январе 2015 года задержанный прибыл в Кыргызстан, где продолжил преступную деятельность, оказывая финансовую помощь террористам посредством перевода денежных средств, занимаясь коммерческой деятельностью.

Задержанный водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР. В настоящее время проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий.

URL: http://www.vb.kg/354793
Теги:
ГКНБ, терроризм
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Комментарии
Радик Давыдов
03.02.2017, 14:55
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вот же скотина! чекистам респект в очередной раз

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плз
03.02.2017, 14:58

фотографию покажите

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Асселим Дауренова
03.02.2017, 16:45
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Как-то спокойнее становится, когда читаешь такие новости, действительно спасибо чекистам за наш спокойный сон

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Инна Хван
03.02.2017, 16:55
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Молодцы, работают как надо, выполняют свои обязанности

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