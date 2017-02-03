Чекисты задержали кыргызстанца, финансировавшего террористов

2 февраля в Бишкеке сотрудники ГКНБ в рамках контртеррористической операции задержали гражданина З.К., 1984 г.р., уроженца Ошской области. Кыргызстанец подозревается в финансировании одной международной террористической организации (МТО).

Чекистами установлено, что в 2012 году З.К., обучаясь в религиозных учебных заведениях Египта и Сирии, сблизился с главарями группировок МТО.

В том же году он совместно с членами МТО организовал коммерческую деятельность на территории одной из арабских стран в целях финансирования террористических группировок.

В январе 2015 года задержанный прибыл в Кыргызстан, где продолжил преступную деятельность, оказывая финансовую помощь террористам посредством перевода денежных средств, занимаясь коммерческой деятельностью.

Задержанный водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР. В настоящее время проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий.