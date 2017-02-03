Президент Алмазбек Атамбаев принял председателя Национального банка

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ВБ

Алмазбек Атамбаев сегодня, 3 февраля, принял председателя Национального банка КР Толкунбека Абдыгулова. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

В ходе встречи глава государства был проинформирован о проводимой работе по обеспечению стабильной макроэкономической ситуации, снижению уровня инфляции, поддержанию стабильности курса национальной валюты, обеспечению безопасности банковской и платежной систем. По словам Толкунбека Абдыгулова, в 2016 году отмечалась низкая инфляционная среда: индекс потребительских цен снизился на 0,5 процента по сравнению с 2015 годом.

Также глава Нацбанка рассказал президенту о дальнейших планах работы финансового регулятора с учетом вступления в силу норм нового банковского законодательства, соответствующих мировой банковской практике и направленных на укрепление законодательной основы для обеспечения устойчивости и безопасности банковской и платежной систем.

Алмазбек Атамбаев подчеркнул важность стабильной и надежной работы финансово-кредитных учреждений страны, которые должны эффективно мобилизовать финансовые ресурсы в интересах предпринимателей и граждан для содействия долгосрочному экономическому развитию страны.

URL: http://www.vb.kg/354805
Теги:
Алмазбек Атамбаев, банковский сектор
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Комментарии
Айжана Абдылдаева
03.02.2017, 14:48
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Ну на счет банка, то нужно обьективно признать, что наша банковская система оказалась намного стабильнее, чем в России, Казахстане и ряда других стран! 

Когда теньге и рубль практически обесценился наша валюта практически осталась на том же уровне) Думаю это заслуга наших руководителей национального банка. Молодцы ребята

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Марина Новосибирова
03.02.2017, 16:32
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поддержанию стабильности курса национальной валюты

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 вот кстати да, благодаря работе нацбанка сом оказался сильнее валют других стран ЦА

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