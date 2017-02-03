Сельхозпереработчикам теперь кредиты будут выдавать под 6% годовых

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ВБ

Кредиты на переработку и обработку сельхозпродукции, а также экспортоориентированное сельскохозяйственное производство будут выдаваться под 6% годовых. Об этом заявил премьер-министр Сооронбай Жээнбеков на рабочем совещании по обсуждению проекта "Финансирование сельского хозяйства - 5" (ФСХ-5).

Глава правительства напомнил, что ранее в рамках проекта "Финансирование сельского хозяйства - 4", размер процентной ставки для предпринимателей, занятых в сельском хозяйстве, составлял 10%. При этом основной объем выдаваемых кредитов - около 80% приходилось на сектор животноводства, в то время, когда кредитование сектора переработки сельского хозяйства и растениеводства составляло только 10%.

"В настоящее время правительство ставит перед собой задачу по увеличению объемов сельскохозяйственной продукции с высокой долей переработки, а также развития экспорта", - отметил Жээнбеков.

Премьер-министр подчеркнул, что в рамках новой программы "ФСХ-5" в целях поддержки субъектов сельского хозяйства, создающих инфраструктуру, необходимую для обеспечения полноценного выхода сельхозпродукции на экспорт и ее переработки, принято решение о снижении размера процентных ставок для отдельных отраслей сельского хозяйства.

"В приоритетном порядке необходимо осуществлять кредитование проектов, направленных на развитие предприятий глубокой переработки сельскохозяйственной продукции", - сказал глава кабмина.

Как сообщил министр финансов Адылбек Касымалиев, данным проектом предусматривается оказание поддержки со стороны государства в виде субсидий трем отраслям сельского хозяйства - животноводству, растениеводству и перерабатывающей промышленности.

По итогам совещании принято решение, что кредиты на животноводство будут выдаваться под 10% на 18 месяцев, на растениеводство - под 10% на 24 месяца и на переработку и обработку сельскохозяйственной продукции - под 6 % на 36 месяцев.

Премьер-министр, отметив, что увеличение объемов льготного кредитования также является приоритетом для правительства, поручил Минфину предусмотреть дополнительные средства для субсидирования процентных ставок коммерческих банков по проекту "ФСХ – 5" для обеспечения общего объема кредитования в размере до 7 млрд сомов в 2017 году. Также совместно с Нацбанком поручено проработать вопрос обеспечения коммерческих банков, участвующих в реализации проекта, необходимыми кредитными ресурсами.

URL: http://www.vb.kg/354807
Теги:
банковский сектор, кредит, сельское хозяйство, экспорт, Сооронбай Жээнбеков
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Комментарии
Фермер
03.02.2017, 15:40

Хорошая новость. Постарайтесь ещё на более длительный срок выдавать кредиты для экспорта ориентируемых ( новые технологии техники, насосы, фильтры для воды, геотекстиль для БСР и т.д) дорого стоят ,а без них на экспорт сложновато . И нужно оценивать залоги более реально, ато оценка идет на маленькую сумму. Жестко контролируйте выдачу. При Сариеве в 2015 по полгода рассматривали фермерам с залогами, выдавать или нет.

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Айжана Абдылдаева
03.02.2017, 16:04
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Было бы классно!  Я думаю, что 6 % кредитование способно вывести сельскохозяйство на более высокий уровень, который будет соответствовать мировым стандартам. 

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Марина Новосибирова
03.02.2017, 16:30
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Отличная новость, главное, чтобы была возвратность этих средств

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