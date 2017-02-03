Сельхозпереработчикам теперь кредиты будут выдавать под 6% годовых

Кредиты на переработку и обработку сельхозпродукции, а также экспортоориентированное сельскохозяйственное производство будут выдаваться под 6% годовых. Об этом заявил премьер-министр Сооронбай Жээнбеков на рабочем совещании по обсуждению проекта "Финансирование сельского хозяйства - 5" (ФСХ-5).

Глава правительства напомнил, что ранее в рамках проекта "Финансирование сельского хозяйства - 4", размер процентной ставки для предпринимателей, занятых в сельском хозяйстве, составлял 10%. При этом основной объем выдаваемых кредитов - около 80% приходилось на сектор животноводства, в то время, когда кредитование сектора переработки сельского хозяйства и растениеводства составляло только 10%.

"В настоящее время правительство ставит перед собой задачу по увеличению объемов сельскохозяйственной продукции с высокой долей переработки, а также развития экспорта", - отметил Жээнбеков.

Премьер-министр подчеркнул, что в рамках новой программы "ФСХ-5" в целях поддержки субъектов сельского хозяйства, создающих инфраструктуру, необходимую для обеспечения полноценного выхода сельхозпродукции на экспорт и ее переработки, принято решение о снижении размера процентных ставок для отдельных отраслей сельского хозяйства.

"В приоритетном порядке необходимо осуществлять кредитование проектов, направленных на развитие предприятий глубокой переработки сельскохозяйственной продукции", - сказал глава кабмина.

Как сообщил министр финансов Адылбек Касымалиев, данным проектом предусматривается оказание поддержки со стороны государства в виде субсидий трем отраслям сельского хозяйства - животноводству, растениеводству и перерабатывающей промышленности.

По итогам совещании принято решение, что кредиты на животноводство будут выдаваться под 10% на 18 месяцев, на растениеводство - под 10% на 24 месяца и на переработку и обработку сельскохозяйственной продукции - под 6 % на 36 месяцев.

Премьер-министр, отметив, что увеличение объемов льготного кредитования также является приоритетом для правительства, поручил Минфину предусмотреть дополнительные средства для субсидирования процентных ставок коммерческих банков по проекту "ФСХ – 5" для обеспечения общего объема кредитования в размере до 7 млрд сомов в 2017 году. Также совместно с Нацбанком поручено проработать вопрос обеспечения коммерческих банков, участвующих в реализации проекта, необходимыми кредитными ресурсами.