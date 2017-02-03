Сборная Кыргызстана по хоккею готова к зимним Азиатским играм

Трус не играет в хоккей. В этом убедился торага Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбеков на встрече с национальной сборной Кыргызстана. Сейчас отечественные хоккеисты усиленно готовятся к VIII зимним Азиатским играм, которые пройду с 19 по 26 февраля в г. Саппоро, Япония.

Спикер парламента отметил положительный знак того, что представители физкультуры и спорта представляют Кыргызстан на мировой арене и прославляют страну. "Я верю, что наша команда хоккеистов, выступающая от имени Кыргызстана, поднимет наш красный флаг на мировом уровне", - подчеркнул Торага.

Турсунбеков пожелал удачи национальной сборной, вручил флаг Кыргызской Республики и передал финансовые средства в размере 100 тысяч сомов, выделенных из фонда Торага.

В свою очередь хоккеисты выразили благодарность спикеру и вручили ему именную футболку национальной сборной под номером "22".

Отметим, национальная сборная Кыргызстана по хоккею в 2011 году победила в группе "С" на VII зимних Азиатских играх в г. Астане (Казахстан), в 2014 и 2015 годах являлась серебряным и бронзовым призером Кубка вызова Азии.