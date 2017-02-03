В общественном транспорте Бишкека увеличивается зона WI-FI

155  0
Родион Решетов

В столичных автобусах и троллейбусах скоро будет увеличено количество средств с бесплатным WI-FI.

По информации МП "Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие" (БПАП), на 96 автобусах установлен беспроводной интернет и GPS-навигаторы.

Отметим, на сегодняшний день на балансе БПАП находится 470 единиц автобусов марки "Ясень". В рабочем состоянии - 160, из них 110 ежедневно выезжают на линию. С февраля количество работающих автобусов на линии увеличится до 120 единиц.

При этом 118 единиц требуют капитального ремонта, а 192 автобуса, приобретенных в 2008 году, исчерпали свой ресурс полностью и подлежат списанию. На балансе троллейбусного управления находится 154 единицы транспорта. Из них четыре троллейбуса являются учебными и один грузовым. Списанию подлежит 21 единица.

URL: http://www.vb.kg/354817
Теги:
Бишкекское троллейбусное управление, транспорт, Бишкек
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  