В общественном транспорте Бишкека увеличивается зона WI-FI

В столичных автобусах и троллейбусах скоро будет увеличено количество средств с бесплатным WI-FI.

По информации МП "Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие" (БПАП), на 96 автобусах установлен беспроводной интернет и GPS-навигаторы.

Отметим, на сегодняшний день на балансе БПАП находится 470 единиц автобусов марки "Ясень". В рабочем состоянии - 160, из них 110 ежедневно выезжают на линию. С февраля количество работающих автобусов на линии увеличится до 120 единиц.

При этом 118 единиц требуют капитального ремонта, а 192 автобуса, приобретенных в 2008 году, исчерпали свой ресурс полностью и подлежат списанию. На балансе троллейбусного управления находится 154 единицы транспорта. Из них четыре троллейбуса являются учебными и один грузовым. Списанию подлежит 21 единица.