США расширили санкции против Ирана

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США ввели новую порцию санкций в отношении Ирана в ответ на недавнее испытание Тегераном ракеты средней дальности. Ограничительные меры, как сообщает Евроньюс со ссылкой на американское министерство финансов, коснулись 13 физических лиц и 12 организаций.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Иран играет с огнем. "Они не ценят, насколько "добр" к ним был президент Обама. Я таким не буду", – написал американский президент на своей странице в Twitter.

В Тегеране ничего предосудительного в испытаниях не видят и считают это не только своим суверенным правом, но и необходимостью, сложившейся в современных условиях в регионе. Об этом в ходе пятничной молитвы в иранской столице заявил аятолла Ахмад Хатами:

"Мы живем в мире волков. Таких волков, как высокомерное правительство Америки. И в этом мире волков мы должны оставаться безоружными, а они будут делать все, что захотят? Ни в коем случае. Этого никогда не будет".

Представители иранских властей заявляют, что их действия не противоречат ни ядерной сделке, в которой ракетная программа не упоминается, ни резолюции Совбеза ООН, так как она не запрещает Ирану проводить испытания ракет, а лишь призывает этого не делать.

Это новый виток обострения отношений между двумя странами. Ранее иранский МИД отказался выдавать въездные визы американским спортсменам для участия в Кубке мира по вольной борьбе, ответив на введенный Трампом запрет на въезд в США для мусульман из семи стран, в том числе – из Ирана, где это восприняли как оскорбление.

URL: http://www.vb.kg/354835
Теги:
Иран, США
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