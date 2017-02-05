Очередная жертва игры "Синий кит" вскрыла себе вены. Попытка не удалась

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Родион Решетов

Госпитализирована девушка 1999 года рождения. По словам специалистов, она играла в виртуальную игру "Синий кит". Об этом сообщают врачи Республиканского центра психического здоровья.

Как стало известно, о подавленном состоянии девушки сообщил ее молодой человек. Он и обратился в скорую медицинскую помощь и в милицию.

По словам директора республиканского Центра психического здоровья Ураимжана Исмаилова, девушка поступила примерно в 3.30, она четыре дня играла в игру "Синий кит" и ей пришло сообщение с командой от администратора игры порезать себе вены. Но у нее это не получилось, просто была попытка".

В данное время самочувствие Ольги хорошее, она находится под наблюдением специалистов.

Врачи просят родителей больше уделять внимания их детям и призывают следить, если они много времени проводят за компьютером. Так как в этом случае подросток играла четверо суток и никто из старших это не заметил.

"Она поступила сегодня ночью, четверо суток играла у себя дома в игру " Синий кит ". Она пыталась вскрыть себе вены, но не значительно. Ее парень увидел, что девушка находиться в подавленном состоянии. А увидев ее руку, он обратился в "скорую" и в милицию. Сейчас мы уже пообщались с ее родителями, вроде семья нормальная. Она будет наблюдаться у нас, пока состояние не стабилизируется", - рассказал директор республиканского Центра психического здоровья Ураимжан Исмаилов.

URL: http://www.vb.kg/354871
Теги:
несовершеннолетние, попытка суицида, суицид
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Комментарии
Алека
05.02.2017, 16:25

Опять? Когда это закончится???

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MaX asdf
05.02.2017, 22:01
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Вам не надоело эту тему мусолить? Есть какие-то доказательства, например, скриншот переписки в телефоне или на компьютере? Может она из-за своего парня вены порезала или по любой другой причине.

Только жути нагоняете на ровном месте. Конечно детей контролировать надо, но не нужно родителей в параноиков превращаться, от этого отношения с детьми только хуже будут.

0
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А В
06.02.2017, 00:28
Карма: +12
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Комментариев: 22

Не уже ли после стольких статей есть еще дураки, которые начинают играть в эту игру и верят всяким психам? ??

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