МОТ: Узбекистан отказался от детского труда при сборе хлопка

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Международная организация труда (МОТ) в ходе своих наблюдений в Узбекистане пришла к заключению, что правительство этой страны отказалось от эксплуатации детского труда при сборе хлопка. В своем отчете МОТ объявил о том, что в период мониторинга проектов в аграрном и водном секторе, а также в секторе образования, не обнаружил случаев детского труда.

"Неприемлемость детского труда признают все слои общества: власти, преподаватели, специалисты, фермеры, родители и самими дети. Узбекистан прекратил практику организованного детского труда", – говорится в отчете Международной организации труда (МОТ).

Данный отчет основан на мониторинге МОТ, проведенном в сентябре-октябре 2016 года во время хлопкоуборочного сезона в Узбекистане. Однако, как утверждается в документе, для некоторых категорий граждан, включая студентов, сотрудников учреждений образования и здравоохранения, а также государственных служащих, риск принудительного труда все-таки остается.

Авторы мониторинга пришли к заключению о необходимости применения дополнительных мер для предотвращения случаев использования принудительного труда среди взрослого населения страны. Как приводится в отчете МОТ, правительство Узбекистана также признало наличие подобной опасности.

Ранее более ста известных мировых брендов и компаний отказались от использования узбекского хлопка из-за того, что в стране широко распространена практика использования детского труда при сборе урожая хлопка.

URL: http://www.vb.kg/354889
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