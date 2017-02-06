Минсельхоз: В этом году мы можем полностью обеспечить себя сахаром

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Аида Джумашева

В 2017 году Кыргызстан сможет полностью обеспечить себя сахаром. Об этом сегодня, 6 февраля, на заседании парламентского комитета по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию заявил министр сельского хозяйства Нурбек Мурашев.

По его словам, на 100% страна сможет выйти из продовольственной нехватки при открытии завода "Кошой".

"В прошлом году по Кыргызстану произведено 704 тыс. тонн сахарной свеклы. Площадь посевов сахарной свеклы в 2017 голу увеличится. Стоит заметить, что в 2015 году 75,6 тыс. тонн сахара было импортировано, в 2016 году - 76 тыс. тонн. Если осенью запустится сахарный завод "Кошой" и дополнительно увеличится посевная площадь сахарной свеклы свыше 14 тыс. гектаров, тогда мы сможем выйти из продовольственной нехватки по сахару", - сказал Мурашев.

Он добавил, что всего в стране существует более 240 тысяч сельских хозяйств.

URL: http://www.vb.kg/354906
Теги:
Минсельхоз, сельское хозяйство
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