Жители Полтавки обвиняют администрацию в махинациях с земельными участками

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Алексей Тимаев

Земля, предназначенная для выдачи фермерам в долевую собственность в селе Орто-Суу Полтавского айыл окмоту Жайыльского района, незаконно уходит с молотка в частные руки или сдается в аренду, заявляет житель населенного пункта Улан Табалдиев.

"Землю не выдают людям. Документы на участки у некоторых людей на руках, а на самом деле земли нет. Этими участками пользуются другие люди - взяли в аренду или каким-то способом администрация смогла их продать. Таким образом, земля пропала. Что касается лично моего вопроса, землю мне не выдают, так как меня и членов моей семьи в списках граждан, имеющих право на пользование земельной долей, нет", - жалуется Улан Табалдиев.

Примечательно, что в список получателей участка мужчина был включен, но потом документ исчез, добавляет Улан Табалдиев. Утерянный список начали искать в Госрегистре. Там объяснили, что в связи с возбуждением уголовного дела в отношении администрации Полтавского айыл окмоту список передали в прокуратуру. Но в надзорном ведомстве его также не оказалось, рассказывает мужчина.

"Мы в Госрегистре спрашивали исходящий номер документа, ведь этот список - государственный документ. Исходящего номера не было. Просто так в руки отдали, как какой-нибудь черновик. Таким образом, список пропал. Мы не знаем, где он сейчас. Без него мы не можем получить свою долевую землю", - подчеркивает Улан Табалдиев.

Некоторые сельчане предоставленными земельными участками не занимались, выгоднее было отдать их в аренду сельской управе, а взамен получать компенсацию товарами или продуктами. Житель села Шайлообек Бегалиев так и делал до 2002 года. Ежегодно в качестве своеобразных дивидендов получал от аыйл окмоту около тонны зерна. Но после все изменилось.

"Я заключил договор с айыл окмоту и получал за использованием моей долевой земли - 800 килограммов зерна. В 2002 году компенсацию мне выплачивать перестали. Сейчас я не могу доказать право собственности на этот участок. Дело в том, что в свидетельстве о земельном участке, на одной из страниц должен располагаться чертеж границ участка. Но когда мне вернули документ из сельской управы, этих страниц там не оказалось", - недоумевает Бегалиев.

Согласно земельному законодательству КР фермеры имеют право получение участка на долевых условиях. Различают три категории площади выдаваемых земельных участков в долевую собственность. Размер наделов зависит от стажа и места работы главы семьи. Первая категория - 1 гектар 15 соток. Вторая - 57 соток. Третья - 28 соток. Получить землю на условиях долевого участи в селе Орто-Суу не могут сегодня около 30 граждан, заключают сельчане.

URL: http://www.vb.kg/354908
Теги:
земельный участок
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Комментарии
Татьяна
06.02.2017, 15:54

Какая тема хорошая! Могу сказать на личном опыте, сама уже 7 лет сужусь с местной администрацией! лет 7 выделили и не до дали документы , когда пришли оформлять капитально на свое имя, нам сказали " КАкая земля???????????? Кто вам ее выделял- вы мошейники ! часть документов есть а о капитальном закреплении не выдают!  идут суды- Судимся! там вообще сторона местной администрации выдвигает свою версию-паленую и идут на полный отказ! и самое главное участок который нам выделили находиться в бесхозном состоянии- как тут уже люди гаворили типа он есть а на самом деле его нет! Не только в Полтавки ! делают дела-обманывают людей но и в других районах так же!

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))))))
06.02.2017, 16:17

подскажите как завести дело на айыл окмоту?

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